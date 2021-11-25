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Первая в истории Швеции женщина-премьер ушла в отставку сразу после избрания
Первая в истории Швеции женщина-премьер ушла в отставку сразу после избрания
Во время голосования за избрание ее премьером не хватило лишь одного голоса против, чтобы отклонить ее кандидатуру 25.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-25T11:06+0400
2021-11-25T11:06+0400
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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Первая в истории Швеции женщина-премьер Магдалена Андерссон подала в отставку спустя семь часов после своего избрания парламентом.Причиной ее отставки стало то, что парламент страны отклонил предложенный правительством проект бюджета, выбрав представленный оппозицией. Также в результате этого голосования "Партия охраны окружающей среды" вышла из коалиции, составляющей правительство меньшинства в Швеции.Примечательно, что ранее в тот же день политик заявляла о готовности "управлять страной с помощью проекта бюджета от оппозиции".Утвержденный бюджет был основан на предложении правительства, но из 74 млрд крон (8,2 млрд долларов), которые правительство хотело потратить на реформы, на них потратят чуть более 20 млрд крон (2,2 млрд долларов). Бюджет будет направлен на снижение налогов, повышение заработной платы сотрудникам полиции и увеличение финансирования различных секторов судебной системы Швеции.Андерссон заменила на посту Сьефага Лофвена, который ушел в отставку. За ее назначение премьером проголосовали 117 депутатов, против – 174, еще 57 воздержались от выбора и один депутат отсутствовал. Согласно шведской Конституции, премьер-министры могут быть назначены, пока парламентское большинство – минимум 175 депутатов – не голосует против.
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новости, в мире, швеция, политика
Первая в истории Швеции женщина-премьер ушла в отставку сразу после избрания
11:06 25.11.2021 (обновлено: 11:24 25.11.2021)
Во время голосования за избрание ее премьером не хватило лишь одного голоса против, чтобы отклонить ее кандидатуру
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Первая в истории Швеции женщина-премьер Магдалена Андерссон подала в отставку спустя семь часов после своего избрания парламентом.
Причиной ее отставки стало то, что парламент страны отклонил предложенный правительством проект бюджета, выбрав представленный оппозицией. Также в результате этого голосования "Партия охраны окружающей среды" вышла из коалиции, составляющей правительство меньшинства в Швеции.
"Для меня это вопрос уважения, но я также не хочу возглавлять правительство, где могут быть сомнения в его легитимности", - заявила Андерссон на пресс-конференции.
Примечательно, что ранее в тот же день политик заявляла о готовности "управлять страной с помощью проекта бюджета от оппозиции".
Утвержденный бюджет был основан на предложении правительства, но из 74 млрд крон (8,2 млрд долларов), которые правительство хотело потратить на реформы, на них потратят чуть более 20 млрд крон (2,2 млрд долларов). Бюджет будет направлен на снижение налогов, повышение заработной платы сотрудникам полиции и увеличение финансирования различных секторов судебной системы Швеции.
Андерссон заменила на посту Сьефага Лофвена, который ушел в отставку. За ее назначение премьером проголосовали 117 депутатов, против – 174, еще 57 воздержались от выбора и один депутат отсутствовал. Согласно шведской Конституции, премьер-министры могут быть назначены, пока парламентское большинство – минимум 175 депутатов – не голосует против.