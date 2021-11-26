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Часть дороги в высокогорной Хевсурети стала непроходимой
Часть дороги в высокогорной Хевсурети стала непроходимой
Снегопады и резкое понижение температуры создали проблемы на дороге, ведущей в Шатили 26.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-26T12:46+0400
2021-11-26T12:46+0400
2021-11-26T12:46+0400
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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. На автомобильной дороге внутригосударственного значения Жинвали-Барисахо-Шатили из-за снегопада и низкой температуры установлены ограничения, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.На 66-106 километре (Бисо-Шатили) дороги, ведущей в высокогорную Хевсурети, движение разрешено только автомобилям высокой проходимости.На остальных участках горной дороги движение свободно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, дороги, погода
Часть дороги в высокогорной Хевсурети стала непроходимой
Снегопады и резкое понижение температуры создали проблемы на дороге, ведущей в Шатили
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik.
На автомобильной дороге внутригосударственного значения Жинвали-Барисахо-Шатили из-за снегопада и низкой температуры установлены ограничения, сообщает
департамент автомобильных дорог Грузии.
На 66-106 километре (Бисо-Шатили) дороги, ведущей в высокогорную Хевсурети, движение разрешено только автомобилям высокой проходимости.
На остальных участках горной дороги движение свободно.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.