https://sputnik-georgia.ru/20211126/chast-dorogi-v-vysokogornoy-khevsureti-stala-neprokhodimoy-262387445.html

Часть дороги в высокогорной Хевсурети стала непроходимой

Часть дороги в высокогорной Хевсурети стала непроходимой

Снегопады и резкое понижение температуры создали проблемы на дороге, ведущей в Шатили 26.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-26T12:46+0400

2021-11-26T12:46+0400

2021-11-26T12:46+0400

новости

грузия

дороги

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23441/69/234416998_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_4de5d211f34517098c3f8bc6e2c64a6b.jpg

ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. На автомобильной дороге внутригосударственного значения Жинвали-Барисахо-Шатили из-за снегопада и низкой температуры установлены ограничения, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.На 66-106 километре (Бисо-Шатили) дороги, ведущей в высокогорную Хевсурети, движение разрешено только автомобилям высокой проходимости.На остальных участках горной дороги движение свободно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, дороги, погода