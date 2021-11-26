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Грудь не подходит: похудевшая Ирина Дубцова сделала пластику
© photo: Sputnik / Evgenia Novojenina/
39-летняя звезда раскрыла секрет своего преображения. Из-за своих комплексов певица решилась лечь под нож опытных хирургов
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Российская певица Ирина Дубцова сделала неожиданное признание: экстремально похудевшая звезда решилась на пластикe из-за "неподходящей груди".
Исполнительница хита "О нем" часто экспериментирует со внешностью. Ирина меняет прически и модные образы и 12 лет назад даже вставила грудные импланты. Но недавно звезда очень похудела и решилась уменьшить свои формы.
Дубцова легла под нож хирургов и сделала пластику по уменьшению груди: об этом она откровенно рассказала своим поклонникам.
Артистка засняла момент перед волнующей процедурой. На видео звезда в белом халате рассказала о долгожданном дне и показала метки на теле. После операции она также вышла на связь с подписчиками.
"Отхожу от наркоза. Самое главное - имплантов больше нет! Это было мое решение", - отметила Дубцова и добавила, что грудь была большой и не подходила под ее новые похудевшие параметры фигуры.
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