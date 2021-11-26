https://sputnik-georgia.ru/20211126/kak-oppozitsiya-pytalas-sorvat-zasedanie-sakrebulo-batumi---video-262395052.html

Как оппозиция пыталась сорвать заседание сакребуло Батуми - видео

Как оппозиция пыталась сорвать заседание сакребуло Батуми - видео

Представители оппозиции в пятницу попытались сорвать заседание Батумского сакребуло (городской совет), который должен был принять бюджет на будущий 2022 год... 26.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-26T15:59+0400

2021-11-26T15:59+0400

2021-11-26T16:06+0400

политика

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батуми

мультимедиа

единое нацдвижение

акции протеста

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Представители "Нацдвижения" и других оппозиционных партий не прекращают протестов в Батуми, стараясь не допустить принятия бюджета на 2022 год старым составом батумского сакребуло, где большинство принадлежит правящей партии "Грузинская мечта". В новом составе батумского сакребуло, у которого пока еще нет полномочий, большинство будет у оппозиции.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Заседание сакребуло в Батуми в итоге было прервано. Из-за едкого запаха, который распылил депутат будущего сакребуло от "Единого национального движения" Мирдат Камададзе, всем пришлось покинуть зал заседаний и ждать, пока запах выветрится. "Я распылил жидкость в зале заседаний, которая является безопасной для здоровья, но у нее острый запах, и оставаться там было невозможно", - сказал Камададзе журналистам. В доказательство своих слов Камададзе, как он заявил прессе, собирался остаться в зале заседаний. Однако его и других представителей протестующей оппозиции из здания вывела полиция. Затем акция протеста продолжилась на улице, а старый состав сакребуло Батуми все же принял бюджет на 2022 год. Аналогичная ситуация сложилась и в Зугдиди, где, несмотря на протесты оппозиции, старый состав сакребуло тоже принял бюджет-2022.

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политика, грузия, видео, батуми, мультимедиа, единое нацдвижение, акции протеста, видео