https://sputnik-georgia.ru/20211126/kist-pokinula-chat-buzova-rasskazala-o-svoem-zdorove-262390112.html

"Кисть покинула чат": Бузова рассказала о своем здоровье

"Кисть покинула чат": Бузова рассказала о своем здоровье

Популярная артистка записала особенное видеообращение для поклонников из больничной палаты и отметила, что прогнозы врачей не очень хорошие 26.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-26T14:01+0400

2021-11-26T14:01+0400

2021-11-26T14:01+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

ольга бузова

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/18/252112288_0:111:1300:842_1920x0_80_0_0_237200bad2198ae009b3cbf0270ea38d.jpg

ТБИЛИСИ, 26 ноя - Sputnik. Российская телезвезда Ольга Бузова решила развеять все слухи о своей госпитализации: звезда записала видео из больницы и рассказала о здоровье.О том, что Бузова легла в больницу, стало известно еще в начале недели: тогда певица заявила, что на время уходит из Инстаграм и пожаловалась на проблемы со здоровьем. Также она отметила, что прогнозы врачей "не очень хорошие", а реабилитация может занять много времени.Также певица опубликовала видео в своем Телеграм, где досконально объяснила причины госпитализации."Пальцы не работают. Во избежании слухов, записываю видео из ванны в больнице. А то говорят, что я грудь делаю. Нет, ничего не делаю", - отметила звезда и добавила, что уже начала сходить с ума, так как не может накраситься и сменить прическу."Кисть покинула чат", - подытожила звезда и взволновала всех фанатов.Читайте также:

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ольга бузова, шоу-бизнес