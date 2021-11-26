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"Кисть покинула чат": Бузова рассказала о своем здоровье
"Кисть покинула чат": Бузова рассказала о своем здоровье
Популярная артистка записала особенное видеообращение для поклонников из больничной палаты и отметила, что прогнозы врачей не очень хорошие 26.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-26T14:01+0400
2021-11-26T14:01+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
ольга бузова
шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 26 ноя - Sputnik. Российская телезвезда Ольга Бузова решила развеять все слухи о своей госпитализации: звезда записала видео из больницы и рассказала о здоровье.О том, что Бузова легла в больницу, стало известно еще в начале недели: тогда певица заявила, что на время уходит из Инстаграм и пожаловалась на проблемы со здоровьем. Также она отметила, что прогнозы врачей "не очень хорошие", а реабилитация может занять много времени.Также певица опубликовала видео в своем Телеграм, где досконально объяснила причины госпитализации."Пальцы не работают. Во избежании слухов, записываю видео из ванны в больнице. А то говорят, что я грудь делаю. Нет, ничего не делаю", - отметила звезда и добавила, что уже начала сходить с ума, так как не может накраситься и сменить прическу."Кисть покинула чат", - подытожила звезда и взволновала всех фанатов.Читайте также:
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ольга бузова, шоу-бизнес

"Кисть покинула чат": Бузова рассказала о своем здоровье

14:01 26.11.2021
© Instagram / buzova86 Ольга Бузова
Ольга Бузова - Sputnik Грузия, 1920, 26.11.2021
© Instagram / buzova86
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Популярная артистка записала особенное видеообращение для поклонников из больничной палаты и отметила, что прогнозы врачей не очень хорошие
ТБИЛИСИ, 26 ноя - Sputnik. Российская телезвезда Ольга Бузова решила развеять все слухи о своей госпитализации: звезда записала видео из больницы и рассказала о здоровье.
О том, что Бузова легла в больницу, стало известно еще в начале недели: тогда певица заявила, что на время уходит из Инстаграм и пожаловалась на проблемы со здоровьем. Также она отметила, что прогнозы врачей "не очень хорошие", а реабилитация может занять много времени.
Также певица опубликовала видео в своем Телеграм, где досконально объяснила причины госпитализации.
"Пальцы не работают. Во избежании слухов, записываю видео из ванны в больнице. А то говорят, что я грудь делаю. Нет, ничего не делаю", - отметила звезда и добавила, что уже начала сходить с ума, так как не может накраситься и сменить прическу.
"Кисть покинула чат", - подытожила звезда и взволновала всех фанатов.
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