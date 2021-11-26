https://sputnik-georgia.ru/20211126/kist-pokinula-chat-buzova-rasskazala-o-svoem-zdorove-262390112.html
"Кисть покинула чат": Бузова рассказала о своем здоровье
"Кисть покинула чат": Бузова рассказала о своем здоровье
Популярная артистка записала особенное видеообращение для поклонников из больничной палаты и отметила, что прогнозы врачей не очень хорошие 26.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-26T14:01+0400
2021-11-26T14:01+0400
2021-11-26T14:01+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
ольга бузова
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/18/252112288_0:111:1300:842_1920x0_80_0_0_237200bad2198ae009b3cbf0270ea38d.jpg
ТБИЛИСИ, 26 ноя - Sputnik. Российская телезвезда Ольга Бузова решила развеять все слухи о своей госпитализации: звезда записала видео из больницы и рассказала о здоровье.О том, что Бузова легла в больницу, стало известно еще в начале недели: тогда певица заявила, что на время уходит из Инстаграм и пожаловалась на проблемы со здоровьем. Также она отметила, что прогнозы врачей "не очень хорошие", а реабилитация может занять много времени.Также певица опубликовала видео в своем Телеграм, где досконально объяснила причины госпитализации."Пальцы не работают. Во избежании слухов, записываю видео из ванны в больнице. А то говорят, что я грудь делаю. Нет, ничего не делаю", - отметила звезда и добавила, что уже начала сходить с ума, так как не может накраситься и сменить прическу."Кисть покинула чат", - подытожила звезда и взволновала всех фанатов.Читайте также:
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/18/252112288_0:70:1300:1045_1920x0_80_0_0_4eff69506144c5d6631dcc9b5038c355.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ольга бузова, шоу-бизнес
"Кисть покинула чат": Бузова рассказала о своем здоровье
Популярная артистка записала особенное видеообращение для поклонников из больничной палаты и отметила, что прогнозы врачей не очень хорошие
ТБИЛИСИ, 26 ноя - Sputnik. Российская телезвезда Ольга Бузова решила развеять все слухи о своей госпитализации: звезда записала видео из больницы и рассказала о здоровье.
О том, что Бузова легла в больницу, стало известно еще в начале недели: тогда певица заявила, что на время уходит из Инстаграм и пожаловалась на проблемы со здоровьем. Также она отметила, что прогнозы врачей "не очень хорошие", а реабилитация может занять много времени.
Также певица опубликовала видео в своем Телеграм, где досконально объяснила причины госпитализации.
"Пальцы не работают. Во избежании слухов, записываю видео из ванны в больнице. А то говорят, что я грудь делаю. Нет, ничего не делаю", - отметила звезда и добавила, что уже начала сходить с ума, так как не может накраситься и сменить прическу.
"Кисть покинула чат", - подытожила звезда и взволновала всех фанатов.
Ольга Бузова "покинула" Инстаграм и легла в больницу
"После той вечеринки": стало известно, как Бузова на самом деле стала звездой