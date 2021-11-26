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Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией
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Ковид-статистика Грузии: показатель смертности увеличился
Ковид-статистика Грузии: показатель смертности увеличился
В клиниках Грузии к этому времени 1 660 тяжелых ковид-пациентов, 379 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 26.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-26T13:31+0400
2021-11-26T13:31+0400
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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировано 4 534 случая инфицирования COVID-19, скончались 74 пациента, сообщает пресс-служба правительства.Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 831 248 случаев заболевания коронавирусом, 11 810 стали жертвами COVID-19.Как Национальный центр по контролю заболеваний управлял ковид-пандемией - отчет&gt;&gt;За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 3 742 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумел 772 301.В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 1 811 новых случаев инфицирования.В регионах ситуация выглядит следующим образом: Имерети – 829, Шида Картли – 370, Самегрело - Земо Сванети – 356, Кахети – 267, Квемо Картли – 265, Аджария – 176, Гурия – 143, Мцхета-Мтианети – 140, Самцхе-Джавахети – 138, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 36.На данный момент в Грузии 47 111 активных случаев заболевания, из них 6 574 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 660 пациентов тяжелое, из них 379 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 166 пациентов помещены в ковид-гостиницы. 39 371 человек проходит курс лечения на дому.В карантинных пространствах остаются 58 человек, в самоизоляции – 42 781.В Грузии за последние сутки сделано 51 756 тестов на коронавирус: 30 538 – на антиген, 21 218 – ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 25 ноября, составляет 8,76%, за две недели – 9,06%, за семь дней – 9,13%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211124/novyy-shtamm-koronavirusa-myu-v-gruzii-poka-ne-poyavlyalsya-262333790.html
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, статистика

Ковид-статистика Грузии: показатель смертности увеличился

13:31 26.11.2021
© AP Photo / Emilio MorenattiПандемия коронавируса COVID - 19. Медики в больнице в Барселоне, Испания
Пандемия коронавируса COVID - 19. Медики в больнице в Барселоне, Испания - Sputnik Грузия, 1920, 26.11.2021
© AP Photo / Emilio Morenatti
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В клиниках Грузии к этому времени 1 660 тяжелых ковид-пациентов, 379 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировано 4 534 случая инфицирования COVID-19, скончались 74 пациента, сообщает пресс-служба правительства.
Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 831 248 случаев заболевания коронавирусом, 11 810 стали жертвами COVID-19.
Как Национальный центр по контролю заболеваний управлял ковид-пандемией - отчет>>
За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 3 742 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумел 772 301.
В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 1 811 новых случаев инфицирования.
В регионах ситуация выглядит следующим образом: Имерети – 829, Шида Картли – 370, Самегрело - Земо Сванети – 356, Кахети – 267, Квемо Картли – 265, Аджария – 176, Гурия – 143, Мцхета-Мтианети – 140, Самцхе-Джавахети – 138, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 36.
На данный момент в Грузии 47 111 активных случаев заболевания, из них 6 574 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 660 пациентов тяжелое, из них 379 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 166 пациентов помещены в ковид-гостиницы. 39 371 человек проходит курс лечения на дому.
Амиран Гамкрелидзе - Sputnik Грузия, 1920, 24.11.2021
Пятая волна
Новый штамм коронавируса "мю" в Грузии пока не появлялся
24 ноября, 16:16
В карантинных пространствах остаются 58 человек, в самоизоляции – 42 781.
В Грузии за последние сутки сделано 51 756 тестов на коронавирус: 30 538 – на антиген, 21 218 – ПЦР-тестов.
Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 25 ноября, составляет 8,76%, за две недели – 9,06%, за семь дней – 9,13%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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