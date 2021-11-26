Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211126/na-doroge-v-napravlenii-granitsy-gruzii-s-turtsiey-deystvuyut-ogranicheniya-262382683.html
На дороге в направлении границы Грузии с Турцией действуют ограничения
На дороге в направлении границы Грузии с Турцией действуют ограничения
На автотрассе Ахалкалаки-Карцахи из-за снегопада и плохой видимости запрещено движение большегрузных машин 26.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-26T10:46+0400
2021-11-26T11:00+0400
новости
грузия
дороги
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23470/39/234703909_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_201e4d2f4451049c1ccb05f8c2de47d6.jpg
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Сложные метеорологические условия создали проблемы на дороге международного значения Ахалкалаки-Карцахи, ведущей к грузино-турецкой границе, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.Из-за гололеда, интенсивного снегопада и плохой видимости на 1-36 км дороги Ахалкалаки-Карцахи запрещено движение большегрузных машин с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест.Для остальных транспортных средств дорога открыта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23470/39/234703909_83:0:1416:1000_1920x0_80_0_0_ef6d43ddae527c61c7ef563a8df89003.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, дороги, погода

На дороге в направлении границы Грузии с Турцией действуют ограничения

10:46 26.11.2021 (обновлено: 11:00 26.11.2021)
© Sputnik / Alexander ImedashviliГрузовой трейлер едет по горной дороге зимой в снег
Грузовой трейлер едет по горной дороге зимой в снег - Sputnik Грузия, 1920, 26.11.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
На автотрассе Ахалкалаки-Карцахи из-за снегопада и плохой видимости запрещено движение большегрузных машин
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Сложные метеорологические условия создали проблемы на дороге международного значения Ахалкалаки-Карцахи, ведущей к грузино-турецкой границе, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
Из-за гололеда, интенсивного снегопада и плохой видимости на 1-36 км дороги Ахалкалаки-Карцахи запрещено движение большегрузных машин с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест.
Для остальных транспортных средств дорога открыта.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:46Часть дороги в высокогорной Хевсурети стала непроходимой
12:16Бессонница, странные запахи и выпадение волос: симптомы постковида и как с ними бороться
12:01Уикенд по-тбилисски: где развлечься в столице 26-28 ноября?
11:49Крики и стычки - сакребуло Батуми и Зугдиди пытаются принять бюджет 2022 года
11:46Новый штамм COVID-19: ВОЗ созывает встречу, страны ограничивают авиасообщение с Африкой
11:31Консилиум при омбудсмене Грузии оценил состояние здоровья Саакашвили
11:16Перед игрой за сборную Грузии Шенгелия помог ЦСКА победить в Евролиге
10:51Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 534
10:46На дороге в направлении границы Грузии с Турцией действуют ограничения
10:31Тбилисской детской клинике имени Иашвили присвоен "зеленый" статус
10:07Тбилиси примет международный кинофестиваль
09:36Русское оружие: предварительные итоги 2021 года
09:20Курс лари на пятницу – 3,1129 GEL/$1
09:16В Грузии произошло землетрясение
09:01В госбюджет Грузии на 2021 год вносятся изменения: кто получит больше денег
07:32Больше всего мандаринов из Грузии экспортировано в Россию
07:01Как Национальный центр по контролю заболеваний управлял ковид-пандемией - отчет
00:42Взрыв на шахте в Кузбассе унес жизни 52 человек
ВчераБезопасный шопинг на Black Friday: советы Службы госинспектора Грузии
ВчераВерхний Ларс сегодня: на дороге из Грузии в Россию введены ограничения