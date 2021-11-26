https://sputnik-georgia.ru/20211126/na-doroge-v-napravlenii-granitsy-gruzii-s-turtsiey-deystvuyut-ogranicheniya-262382683.html

На дороге в направлении границы Грузии с Турцией действуют ограничения

На дороге в направлении границы Грузии с Турцией действуют ограничения

На автотрассе Ахалкалаки-Карцахи из-за снегопада и плохой видимости запрещено движение большегрузных машин 26.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-26T10:46+0400

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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Сложные метеорологические условия создали проблемы на дороге международного значения Ахалкалаки-Карцахи, ведущей к грузино-турецкой границе, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.Из-за гололеда, интенсивного снегопада и плохой видимости на 1-36 км дороги Ахалкалаки-Карцахи запрещено движение большегрузных машин с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест.Для остальных транспортных средств дорога открыта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, дороги, погода