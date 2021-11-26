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На дороге в направлении границы Грузии с Турцией действуют ограничения
На дороге в направлении границы Грузии с Турцией действуют ограничения
На автотрассе Ахалкалаки-Карцахи из-за снегопада и плохой видимости запрещено движение большегрузных машин 26.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-26T10:46+0400
2021-11-26T10:46+0400
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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Сложные метеорологические условия создали проблемы на дороге международного значения Ахалкалаки-Карцахи, ведущей к грузино-турецкой границе, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.Из-за гололеда, интенсивного снегопада и плохой видимости на 1-36 км дороги Ахалкалаки-Карцахи запрещено движение большегрузных машин с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест.Для остальных транспортных средств дорога открыта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, дороги, погода
На дороге в направлении границы Грузии с Турцией действуют ограничения
10:46 26.11.2021 (обновлено: 11:00 26.11.2021)
На автотрассе Ахалкалаки-Карцахи из-за снегопада и плохой видимости запрещено движение большегрузных машин
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik.
Сложные метеорологические условия создали проблемы на дороге международного значения Ахалкалаки-Карцахи, ведущей к грузино-турецкой границе, говорится в сообщении на сайте
департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
Из-за гололеда, интенсивного снегопада и плохой видимости на 1-36 км дороги Ахалкалаки-Карцахи запрещено движение большегрузных машин с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест.
Для остальных транспортных средств дорога открыта.
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