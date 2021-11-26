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Тбилисской детской клинике имени Иашвили присвоен "зеленый" статус
Тбилисской детской клинике имени Иашвили присвоен "зеленый" статус
В детской клинике имени Иашвили вакцинировано от коронавируса 82% сотрудников 26.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-26T10:31+0400
2021-11-26T10:31+0400
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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Тбилисской центральной детской больнице им. Иашвили, в которой более 80% персонала вакцинировано, присвоен статус "зеленого госпиталя", сообщил журналистам медицинский директор клиники, руководитель национальной технической группы советников по иммунизации Иване Чхаидзе.Присвоение грузинским клиникам зеленого статуса началось с 1 июня. Цель - поощрить процесс вакцинации среди медперсонала и сделать медицинские учреждения безопасными как для пациентов, так и для сотрудников.Как Национальный центр по контролю заболеваний управлял ковид-пандемией - отчет&gt;&gt;"В настоящее время в клинике вакцинировано более 82% наших сотрудников, этот процесс еще продолжается, и мы надеемся достичь 90% порога к концу года. Это, прежде всего, безопасность для пациентов, потому что, когда пациенты приходят в нашу клинику, они должны быть уверены, что их встретят вакцинированный врач и медсестра, а также технический персонал", - заявил Чхаидзе.Вакцинация против COVID-19 в Грузии началась 15 марта 2021 года, однако массовый характер она приняла 5 июля. К этому времени в стране сделано 2 122 856 прививок. Полностью вакцинировано 986,8 тысячи человек - 34,6% взрослого населения.Эпидемиологи считают эти показатели крайне низкими для достижения поставленной цели в борьбе с пандемией – к концу года вакцинировать 60% взрослого населения, и пытаются активизировать процесс иммунизации населения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

Тбилисской детской клинике имени Иашвили присвоен "зеленый" статус

10:31 26.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliТбилисская детская клиника имени Иашвили
Тбилисская детская клиника имени Иашвили - Sputnik Грузия, 1920, 26.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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В детской клинике имени Иашвили вакцинировано от коронавируса 82% сотрудников
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Тбилисской центральной детской больнице им. Иашвили, в которой более 80% персонала вакцинировано, присвоен статус "зеленого госпиталя", сообщил журналистам медицинский директор клиники, руководитель национальной технической группы советников по иммунизации Иване Чхаидзе.
Присвоение грузинским клиникам зеленого статуса началось с 1 июня. Цель - поощрить процесс вакцинации среди медперсонала и сделать медицинские учреждения безопасными как для пациентов, так и для сотрудников.
Как Национальный центр по контролю заболеваний управлял ковид-пандемией - отчет>>
"В настоящее время в клинике вакцинировано более 82% наших сотрудников, этот процесс еще продолжается, и мы надеемся достичь 90% порога к концу года. Это, прежде всего, безопасность для пациентов, потому что, когда пациенты приходят в нашу клинику, они должны быть уверены, что их встретят вакцинированный врач и медсестра, а также технический персонал", - заявил Чхаидзе.
Вакцинация против COVID-19 в Грузии началась 15 марта 2021 года, однако массовый характер она приняла 5 июля. К этому времени в стране сделано 2 122 856 прививок. Полностью вакцинировано 986,8 тысячи человек - 34,6% взрослого населения.
Эпидемиологи считают эти показатели крайне низкими для достижения поставленной цели в борьбе с пандемией – к концу года вакцинировать 60% взрослого населения, и пытаются активизировать процесс иммунизации населения.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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