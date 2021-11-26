https://sputnik-georgia.ru/20211126/v-gruzii-proizoshlo-zemletryasenie-262380867.html

В Грузии произошло землетрясение

В Грузии произошло землетрясение

Подземные толчки были зафиксированы в 120 километрах от Тбилиси 26.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-26T09:16+0400

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новости

грузия

землетрясение

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ТБИЛИСИ, 26 ноя - Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Восточной Грузии в 120 км от Тбилиси в 07:21 по местному времени, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Эпицентр землетрясения находился у села Мамишлари в 19 километрах от Дманиси в регионе Квемо Картли. Очаг залегал на глубине 13 километров.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, землетрясение