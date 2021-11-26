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В Грузии произошло землетрясение
В Грузии произошло землетрясение
Подземные толчки были зафиксированы в 120 километрах от Тбилиси 26.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-26T09:16+0400
2021-11-26T09:16+0400
2021-11-26T10:04+0400
новости
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землетрясение
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ТБИЛИСИ, 26 ноя - Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Восточной Грузии в 120 км от Тбилиси в 07:21 по местному времени, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Эпицентр землетрясения находился у села Мамишлари в 19 километрах от Дманиси в регионе Квемо Картли. Очаг залегал на глубине 13 километров.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, землетрясение
В Грузии произошло землетрясение
09:16 26.11.2021 (обновлено: 10:04 26.11.2021)
Подземные толчки были зафиксированы в 120 километрах от Тбилиси
ТБИЛИСИ, 26 ноя - Sputnik.
Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Восточной Грузии в 120 км от Тбилиси в 07:21 по местному времени, сообщается на сайте
Национального центра сейсмического мониторинга.
Эпицентр землетрясения находился у села Мамишлари в 19 километрах от Дманиси в регионе Квемо Картли. Очаг залегал на глубине 13 километров.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.