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Во время беспорядков в Батуми и Зугдиди задержаны шесть человек - МВД Грузии
Во время беспорядков в Батуми и Зугдиди задержаны шесть человек - МВД Грузии
Новоизбранные депутаты городских собраний в Батуми и Зугдиди опротестовали принятие бюджетов на новый год старым составом сакребуло 26.11.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии призывает организаторов акций протеста в Батуми и Зугдиди, политических лидеров и собравшихся граждан соблюдать требования закона во время собраний и выражения мнений и подчиняться законным требованиям полиции. Об этом говорится в специальном заявлении МВД. По данным ведомства, во время беспорядков задержаны два человека в Зугдиди и четыре в Батуми за неподчинение законным требованиям полиции. Стычки с полицией и едкий запах - как принимали бюджет Батуми на 2022 год&gt;&gt;Министерство внутренних дел, как орган, отвечающий за поддержание правопорядка, призывает организаторов акций, политических лидеров и собравшихся граждан соблюдать требования закона во время собраний и выражения мнений и подчиняться законным требованиям полиции."В противном случае полиция будет действовать в рамках своих полномочий, и каждый случай нарушения будет немедленно предотвращен", - говорится в заявлении МВД.Сакребуло Зугдиди и Батуми сегодня в старом составе утвердили бюджеты на 2022 год, что вызвало протест новоизбранными депутатами городских собраний от оппозиции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, батуми, мвд грузии, сакребуло, зугдиди

Во время беспорядков в Батуми и Зугдиди задержаны шесть человек - МВД Грузии

14:20 26.11.2021 (обновлено: 15:13 26.11.2021)
© photo: Sputnik / Seyran BaroyanАкция протеста оппозиции в Батуми у здания правительства Аджарии 25 ноября 2021 года
Акция протеста оппозиции в Батуми у здания правительства Аджарии 25 ноября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 26.11.2021
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan
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Новоизбранные депутаты городских собраний в Батуми и Зугдиди опротестовали принятие бюджетов на новый год старым составом сакребуло
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии призывает организаторов акций протеста в Батуми и Зугдиди, политических лидеров и собравшихся граждан соблюдать требования закона во время собраний и выражения мнений и подчиняться законным требованиям полиции. Об этом говорится в специальном заявлении МВД.
По данным ведомства, во время беспорядков задержаны два человека в Зугдиди и четыре в Батуми за неподчинение законным требованиям полиции.
Стычки с полицией и едкий запах - как принимали бюджет Батуми на 2022 год>>
"Акции протеста проходят параллельно с заседаниями сакребуло в разных городах Грузии. Полиция задержала двух человек в Зугдиди и четверых в Аджарии за нарушение закона. Сотрудники МВД остаются мобилизованными в связи с продолжающимися акциями и поддерживают общественный порядок", - говорится в заявлении.
Министерство внутренних дел, как орган, отвечающий за поддержание правопорядка, призывает организаторов акций, политических лидеров и собравшихся граждан соблюдать требования закона во время собраний и выражения мнений и подчиняться законным требованиям полиции.
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"В противном случае полиция будет действовать в рамках своих полномочий, и каждый случай нарушения будет немедленно предотвращен", - говорится в заявлении МВД.
Сакребуло Зугдиди и Батуми сегодня в старом составе утвердили бюджеты на 2022 год, что вызвало протест новоизбранными депутатами городских собраний от оппозиции.
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