https://sputnik-georgia.ru/20211126/vo-vremya-besporyadkov-v-batumi-i-zugdidi-zaderzhany-shest-chelovek---mvd-gruzii-262391322.html

Во время беспорядков в Батуми и Зугдиди задержаны шесть человек - МВД Грузии

Во время беспорядков в Батуми и Зугдиди задержаны шесть человек - МВД Грузии

Новоизбранные депутаты городских собраний в Батуми и Зугдиди опротестовали принятие бюджетов на новый год старым составом сакребуло 26.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-26T14:20+0400

2021-11-26T14:20+0400

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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии призывает организаторов акций протеста в Батуми и Зугдиди, политических лидеров и собравшихся граждан соблюдать требования закона во время собраний и выражения мнений и подчиняться законным требованиям полиции. Об этом говорится в специальном заявлении МВД. По данным ведомства, во время беспорядков задержаны два человека в Зугдиди и четыре в Батуми за неподчинение законным требованиям полиции. Стычки с полицией и едкий запах - как принимали бюджет Батуми на 2022 год>>Министерство внутренних дел, как орган, отвечающий за поддержание правопорядка, призывает организаторов акций, политических лидеров и собравшихся граждан соблюдать требования закона во время собраний и выражения мнений и подчиняться законным требованиям полиции."В противном случае полиция будет действовать в рамках своих полномочий, и каждый случай нарушения будет немедленно предотвращен", - говорится в заявлении МВД.Сакребуло Зугдиди и Батуми сегодня в старом составе утвердили бюджеты на 2022 год, что вызвало протест новоизбранными депутатами городских собраний от оппозиции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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