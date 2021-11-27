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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 058
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 058
За последние 24 часа от коронавируса скончался 61 человек, вылечились 2 157 пациентов 27.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-27T10:55+0400
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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 058. Скончался 61 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 835 306 случаев заражения коронавирусом.Как Национальный центр по контролю заболеваний управлял ковид-пандемией - отчет&gt;&gt;Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 157 человек, с начала пандемии - 774 458. Скончался 11 871.За сутки сделано 53 440 тестов, в том числе 29 899 на антиген и 23 541 ПЦР-тест.Доля инфицированных коронавирусом из общего числа протестированных: за сутки - 7,59%, за последние 14 дней - 9,01%, за последние семь дней – 9,03%.К этому времени в Грузии сделано 2 145 233 прививки от коронавируса, в том числе за последние сутки - 10 179.В карантине в данное время находятся 56 человек, в стационарах - 6 515, в ковид-гостиницах – 1 167.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 058

10:55 27.11.2021 (обновлено: 11:18 27.11.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПрохожие в парке Рике в солнечный день
Прохожие в парке Рике в солнечный день - Sputnik Грузия, 1920, 27.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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За последние 24 часа от коронавируса скончался 61 человек, вылечились 2 157 пациентов
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 058. Скончался 61 человек.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 835 306 случаев заражения коронавирусом.
Как Национальный центр по контролю заболеваний управлял ковид-пандемией - отчет>>
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 157 человек, с начала пандемии - 774 458. Скончался 11 871.
За сутки сделано 53 440 тестов, в том числе 29 899 на антиген и 23 541 ПЦР-тест.
Доля инфицированных коронавирусом из общего числа протестированных: за сутки - 7,59%, за последние 14 дней - 9,01%, за последние семь дней – 9,03%.
К этому времени в Грузии сделано 2 145 233 прививки от коронавируса, в том числе за последние сутки - 10 179.
В карантине в данное время находятся 56 человек, в стационарах - 6 515, в ковид-гостиницах – 1 167.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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