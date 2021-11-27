https://sputnik-georgia.ru/20211127/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-4-058-262409074.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 058

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 058

За последние 24 часа от коронавируса скончался 61 человек, вылечились 2 157 пациентов 27.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-27T10:55+0400

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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 058. Скончался 61 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 835 306 случаев заражения коронавирусом.Как Национальный центр по контролю заболеваний управлял ковид-пандемией - отчет>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 157 человек, с начала пандемии - 774 458. Скончался 11 871.За сутки сделано 53 440 тестов, в том числе 29 899 на антиген и 23 541 ПЦР-тест.Доля инфицированных коронавирусом из общего числа протестированных: за сутки - 7,59%, за последние 14 дней - 9,01%, за последние семь дней – 9,03%.К этому времени в Грузии сделано 2 145 233 прививки от коронавируса, в том числе за последние сутки - 10 179.В карантине в данное время находятся 56 человек, в стационарах - 6 515, в ковид-гостиницах – 1 167.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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