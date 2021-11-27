https://sputnik-georgia.ru/20211127/goroskop-na-segodnya-28-noyabrya-2021-po-znakam-zodiaka-262396460.html

Гороскоп на сегодня 28 ноября 2021 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 28 ноября 2021 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на воскресенье 28 ноября, рассказывает, кому из знаков зодиака космос поможет сделать карьеру, кому улучшить материальное положение... 27.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-27T10:32+0400

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гороскоп

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 28 ноября, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.У Овнов 28 ноября дорога к успеху будет не так проста. Придется побороться, чтобы достичь своих целей, поэтому успех будет зависеть только от вашего упорства. Овны могут получить новости, которые заставят поменять их ближайшие планы на жизнь. Влияние планет на любовный сектор обещает очень удачный день.Тельцам Гороскоп советует 28 ноября начать решение важных дел в первой половине дня, это наилучший период. Вы быстро учитесь, быстро усваиваете информацию, ничего не путаете. Влияние планет на любовный сектор обещает очень удачный день. Можно принимать важные решения, они будут верными.Близнецам 28 ноября лучше ни с кем не спорить, это может привести к ссорам. Близнецы склонны высказывать резко, провоцировать конфликты, такое поведение ни к чему хорошему не приведет. День подходит для отдыха, стоит отправиться в небольшую поездку вместе с друзьями.Ракам 28 ноября нежелательно решать финансовые вопросы и вообще заниматься денежной деятельностью. Эмоциональный фон оставляет желать лучшего, поэтому хорошо бы прогуляться на свежем воздухе. Это поможет набраться сил для решение накопившихся проблем.Львы 28 ноября могут прислушаться к своему внутреннему голосу, чтобы принять верное решение касательно работы. С деньгами рекомендуется быть осторожнее, тратиться особо не стоит, иначе рискуете остаться ни с чем. Не исключено, что крепкая дружба перерастет в романтические чувства. Чтобы не разочароваться, не стоит слишком идеализировать партнера.Девы 28 ноября рискуют поссориться с начальством, однако ваша интуиция поможет остановится вовремя и не усугублять ситуацию. Хорошую поддержку ищите у родных и друзей, которые также могут помочь хорошим советом. Стоит прислушаться к окружению, которое желает вам добра.У Весов начало дня 28 ноября будет напряженным. Договориться с кем-либо будет сложно, могут неудачно пройти деловые переговоры, на которые вы надеялись. Однако паниковать не стоит, в скором времени удастся все исправить. Стоит быть менее пессимистичными и более наблюдательными, чтобы понять, что ситуация не так уж и плоха.Скорпионам 28 ноября придется понервничать из-за ситуации на работе, гороскоп советует полагаться во всем не только на себя, а соглашаться на помощь со стороны. Поездка на большое расстояние от дома может принести неудачу, поэтому рисковать не стоить. Хорошего настроения не прибавят и бытовые проблемы.Стрельцам 28 ноября можно будет совершить какую-то маленькую глупость, которая доставит много радости и не доставит проблем. Возможно, представители знака узнают какие-то неприятные сплетни о себе, будьте осторожны с окружением. В этот день Стрельцы будут стараться успеть все и сразу, но время действует только против вас.Козероги 28 ноября будут в плохом расположении духа, поэтому стоит поговорить с кем-нибудь о своем разочаровании, и шансы изменить настроение возрастут. В голову Козерогов приходят отличные идеи, с которыми можно будет достичь большого успеха. Стоит быть внимательными, шансы изменить жизнь к лучшему появляться слишком неожиданно.У Водолеев 28 ноября легкий и приятный день. Разногласий с близкими и любимыми не возникает. Однако у вас накопилось слишком много недоделанных дел, поэтому рассчитывать на отдых не придется. С другой стороны, плодотворная работа принесет вам только радость.Рыбам гороскоп 28 ноября прогнозирует спокойный день. Вы хорошо себя чувствуете, здоровье под контролем. Но эмоциональное состояние оставляет желать лучшего, так как вы переутомились. Избегайте неприятного общения. Чрезмерная чувствительность и эмоциональность послужат легкомыслию и излишней увлеченности партнером, обманам и разочарованиям.Материал подготовлен на основе открытых источников

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гороскоп