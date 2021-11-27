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https://sputnik-georgia.ru/20211127/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-27-noyabrya-2021-262364350.html
Какой сегодня церковный праздник: 27 ноября 2021
Какой сегодня церковный праздник: 27 ноября 2021
По православному церковному календарю 27 ноября 2021 отмечают день памяти Святых Филипа, Юстиниана, Феодоры, Григория и других
2021-11-27T01:01+0400
2021-11-27T01:01+0400
религия
справки
календарь религиозных праздников
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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.ФилипПо церковному календарю 27 ноября поминают Святого Филипа – апостола из числа 12 учеников Христа.Родился будущий Святой в небольшом селении Вифсаида в Галилее. Зная о ветхозаветных пророчествах и веря в них всем сердцем, Филип ждал прихода Мессии и сразу же пошел за Спасителем по Его призыву.Филипп был сердечным и отзывчивым человеком. Он позаботился о пропитании для людей, следовавших за Христом, проводил греков, пожелавших увидеть Спасителя, и спрашивал Иисуса о Боге Отце во время Тайной Вечери.После Сошествия Святого Духа и Вознесения Спасителя вместе со своим другим Варфоломеем, которого привел к Учителю, проповедовал в Малой Азии и Сирии.С проповедью в город Иераполь (современная Турция) апостолы прибыли в 87 году, где многих исцелили и крестили. Правитель города, недовольный деятельностью проповедников, велел их казнить.Филипп умер на кресте, обратив в истинную веру перед смертью сотни горожан, а Варфоломей, избежав казни благодаря землетрясению, которое произошло в это время, продолжил проповедь.Юстиниан и ФеодораПо церковному календарю 27 ноября поминают правоверного царя Юстиниана (527-565) и царицу Феодору.Славянин, родом из Болгарии, будущий Святой был выдающимся государственным деятелем Византии и великим защитником православия - строителем храмов и церковным писателем.Византия во время царствования Юстиниана прославилась военными победами в Персии, Италии и Африке, в результате которых язычество искоренялось среди вандалов и вестготов. По распоряжению царя, языческие школы в Афинах были закрыты.Святой Юстиниан для распространения в Малой Азии христианства послал туда Ефесского епископа Иоанна, крестившего более 70 тысяч язычников. По приказу царя, для новообращенных построили 90 церквей – храм Святой Софии в Константинополе и монастырь на Синае. Они считаются лучшими постройками его времени.Правоверный государь был разносторонне образованным человеком и заботился об образовании церковных служителей, приказав преподавать им философию, риторику и богословие.Святой Юстиниан боролся с различными ересями, подрывающими православие. Составив песнь "Единородный Сыне и Слове Божий", он ввел ее обязательное пение в церквах. Эта песнь по сей день поется на Божественной литургии перед малым входом.При нем был созван V Вселенский Собор, осудивший учение Оригена об апокатастасисе, то есть спасении всех разумных существ. Полное собрание римских законов было составлено под руководством и надзором Святого Юстиниана. До наших дней он дошел под названием "Кодекса Юстиниана".Скончался правоверный в 565-м. К лику Святых, вместе с императором, причислена императрица Феодора – его супруга и единомышленница. Она скончалась в 548 году.Архиепископ СолунскийПо церковному календарю 27 ноября поминают святителя Григория Паламу, архиепископа Солунского.Родился будущий Святой в Малой Азии в 1296-м. Семья Григория во время турецкого нашествия бежала в Константинополь, где нашла приют при дворе Андроника II Палеолога (1282-1328).Вскоре отец Святого умер, а воспитанием и образованием мальчика занялся император лично. Григорий, обладая прекрасными способностями, освоил без труда полный курс средневекового высшего образования.Андроник хотел, чтобы умный и прилежный юноша посвятил себя государственной деятельности, но Григорий удалился на Святую Гору Афон, едва достигнув 20 лет, и принял постриг.Богословские труды будущий Святой начал писать в 1336 году. Константинопольский Собор в 1341-м утвердил положение Григория Паламы, направленное против учения монаха Варлаама, о том, что Господь за подвиг поста и молитвы озаряет верующих Божественным Фаворским Светом.Патриарх Иоанн XIV, сторонник учения Варлаама, отлучил Григория от церкви в 1344 году и заключил в темницу. Через три года, после смерти Патриарха, Святого освободили и возвели в сан архиепископа Солунского.В одну из поездок архипастыря в Константинополь византийскую галеру захватили турки, и в течение года он находился в плену, ожидая выкупа. Святой Григорий, вернувшись в Солунь, несколько лет управлял паствой. Скончался святитель мирно в 1359-м.ИмениныПо церковному календарю 27 ноября именины отмечают Анна, Федора, Александр, Алексей, Аристарх, Виктор, Василий, Гавриил, Григорий, Георгий, Дмитрий, Константин, Николай, Михаил, Петр, Порфирий, Сергей, Федор и Филипп.Материал подготовлен на основе открытых источников
https://sputnik-georgia.ru/20190106/Palomnichestvo-v-Gruziyu-poleznaya-informatsiya-dlya-tekh-chi-finansy-poyut-romansy-243773942.html
https://sputnik-georgia.ru/20190121/Palomnichestvo-v-Gruziyu-kak-sekonomit-v-puteshestvii-Shpargalka-2-243970040.html
https://sputnik-georgia.ru/20190201/Palomnichestvo-v-Gruziyu-shpargalka-3-Mtatsminda-i-khram-svyatogo-Davida-244153066.html
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религия , справки , календарь религиозных праздников

Какой сегодня церковный праздник: 27 ноября 2021

01:01 27.11.2021
© Sputnik / Vladimir UmikashviliОльгинский монастырь
Ольгинский монастырь - Sputnik Грузия, 1920, 27.11.2021
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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По православному церковному календарю 27 ноября 2021 отмечают день памяти Святых Филипа, Юстиниана, Феодоры, Григория и других
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Филип

По церковному календарю 27 ноября поминают Святого Филипа – апостола из числа 12 учеников Христа.
Родился будущий Святой в небольшом селении Вифсаида в Галилее. Зная о ветхозаветных пророчествах и веря в них всем сердцем, Филип ждал прихода Мессии и сразу же пошел за Спасителем по Его призыву.
Филипп был сердечным и отзывчивым человеком. Он позаботился о пропитании для людей, следовавших за Христом, проводил греков, пожелавших увидеть Спасителя, и спрашивал Иисуса о Боге Отце во время Тайной Вечери.
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После Сошествия Святого Духа и Вознесения Спасителя вместе со своим другим Варфоломеем, которого привел к Учителю, проповедовал в Малой Азии и Сирии.
С проповедью в город Иераполь (современная Турция) апостолы прибыли в 87 году, где многих исцелили и крестили. Правитель города, недовольный деятельностью проповедников, велел их казнить.
Филипп умер на кресте, обратив в истинную веру перед смертью сотни горожан, а Варфоломей, избежав казни благодаря землетрясению, которое произошло в это время, продолжил проповедь.

Юстиниан и Феодора

По церковному календарю 27 ноября поминают правоверного царя Юстиниана (527-565) и царицу Феодору.
Славянин, родом из Болгарии, будущий Святой был выдающимся государственным деятелем Византии и великим защитником православия - строителем храмов и церковным писателем.
Византия во время царствования Юстиниана прославилась военными победами в Персии, Италии и Африке, в результате которых язычество искоренялось среди вандалов и вестготов. По распоряжению царя, языческие школы в Афинах были закрыты.
Святой Юстиниан для распространения в Малой Азии христианства послал туда Ефесского епископа Иоанна, крестившего более 70 тысяч язычников. По приказу царя, для новообращенных построили 90 церквей – храм Святой Софии в Константинополе и монастырь на Синае. Они считаются лучшими постройками его времени.
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21 января 2019, 16:27
Правоверный государь был разносторонне образованным человеком и заботился об образовании церковных служителей, приказав преподавать им философию, риторику и богословие.
Святой Юстиниан боролся с различными ересями, подрывающими православие. Составив песнь "Единородный Сыне и Слове Божий", он ввел ее обязательное пение в церквах. Эта песнь по сей день поется на Божественной литургии перед малым входом.
При нем был созван V Вселенский Собор, осудивший учение Оригена об апокатастасисе, то есть спасении всех разумных существ. Полное собрание римских законов было составлено под руководством и надзором Святого Юстиниана. До наших дней он дошел под названием "Кодекса Юстиниана".
Скончался правоверный в 565-м. К лику Святых, вместе с императором, причислена императрица Феодора – его супруга и единомышленница. Она скончалась в 548 году.

Архиепископ Солунский

По церковному календарю 27 ноября поминают святителя Григория Паламу, архиепископа Солунского.
Родился будущий Святой в Малой Азии в 1296-м. Семья Григория во время турецкого нашествия бежала в Константинополь, где нашла приют при дворе Андроника II Палеолога (1282-1328).
Вскоре отец Святого умер, а воспитанием и образованием мальчика занялся император лично. Григорий, обладая прекрасными способностями, освоил без труда полный курс средневекового высшего образования.
Андроник хотел, чтобы умный и прилежный юноша посвятил себя государственной деятельности, но Григорий удалился на Святую Гору Афон, едва достигнув 20 лет, и принял постриг.
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1 февраля 2019, 13:16
Богословские труды будущий Святой начал писать в 1336 году. Константинопольский Собор в 1341-м утвердил положение Григория Паламы, направленное против учения монаха Варлаама, о том, что Господь за подвиг поста и молитвы озаряет верующих Божественным Фаворским Светом.
Патриарх Иоанн XIV, сторонник учения Варлаама, отлучил Григория от церкви в 1344 году и заключил в темницу. Через три года, после смерти Патриарха, Святого освободили и возвели в сан архиепископа Солунского.
В одну из поездок архипастыря в Константинополь византийскую галеру захватили турки, и в течение года он находился в плену, ожидая выкупа. Святой Григорий, вернувшись в Солунь, несколько лет управлял паствой. Скончался святитель мирно в 1359-м.

Именины

По церковному календарю 27 ноября именины отмечают Анна, Федора, Александр, Алексей, Аристарх, Виктор, Василий, Гавриил, Григорий, Георгий, Дмитрий, Константин, Николай, Михаил, Петр, Порфирий, Сергей, Федор и Филипп.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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