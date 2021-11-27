https://sputnik-georgia.ru/20211127/kovid-statistika-gruzii-smertnost-ostaetsya-vysokoy-262410911.html

Ковид-статистика Грузии: смертность остается высокой

Ковид-статистика Грузии: смертность остается высокой

На данный момент в Грузии состояние 1 654 пациентов тяжелое, из них 371 подключен к аппарату искусственной вентиляции легких 27.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-27T13:01+0400

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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировано 4 058 случаев инфицирования COVID-19, скончался 61 пациент, сообщает пресс-служба правительства.Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 835 306 случаев заболевания коронавирусом, 11 871 стали жертвами COVID-19.За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 2 157 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 774 458.В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 1 550 новых случаев инфицирования.В регионах ситуация выглядит следующим образомНа данный момент в Грузии 48 951 активный случай заболевания, из них 6 515 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 654 пациентов тяжелое, из них 371 подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 167 пациентов помещены в ковид-гостиницы. 41 269 человек проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остаются 56 человек, в самоизоляции – 42 221.В Грузии за последние сутки сделано 53 440 тестов на коронавирус: 29 899 – на антиген, 23 541 – ПЦР-тест.Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 26 ноября, составляет 7.59%, за две недели – 9.01%, за семь дней – 9.03%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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