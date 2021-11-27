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Ковид-статистика Грузии: смертность остается высокой
Ковид-статистика Грузии: смертность остается высокой
На данный момент в Грузии состояние 1 654 пациентов тяжелое, из них 371 подключен к аппарату искусственной вентиляции легких 27.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-27T13:01+0400
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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировано 4 058 случаев инфицирования COVID-19, скончался 61 пациент, сообщает пресс-служба правительства.Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 835 306 случаев заболевания коронавирусом, 11 871 стали жертвами COVID-19.За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 2 157 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 774 458.В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 1 550 новых случаев инфицирования.В регионах ситуация выглядит следующим образомНа данный момент в Грузии 48 951 активный случай заболевания, из них 6 515 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 654 пациентов тяжелое, из них 371 подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 167 пациентов помещены в ковид-гостиницы. 41 269 человек проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остаются 56 человек, в самоизоляции – 42 221.В Грузии за последние сутки сделано 53 440 тестов на коронавирус: 29 899 – на антиген, 23 541 – ПЦР-тест.Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 26 ноября, составляет 7.59%, за две недели – 9.01%, за семь дней – 9.03%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Ковид-статистика Грузии: смертность остается высокой

13:01 27.11.2021 (обновлено: 13:09 27.11.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - пожилые люди на улице в масках
Эпидемия коронавируса - пожилые люди на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920, 27.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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На данный момент в Грузии состояние 1 654 пациентов тяжелое, из них 371 подключен к аппарату искусственной вентиляции легких
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировано 4 058 случаев инфицирования COVID-19, скончался 61 пациент, сообщает пресс-служба правительства.
Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 835 306 случаев заболевания коронавирусом, 11 871 стали жертвами COVID-19.
За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 2 157 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 774 458.
В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 1 550 новых случаев инфицирования.
В регионах ситуация выглядит следующим образом
Имерети – 766
Шида Картли – 354
Самегрело - Земо Сванети – 333
Кахети – 257
Квемо Картли – 225
Аджария – 164
Гурия – 137
Мцхета-Мтианети – 105
Самцхе-Джавахети – 139
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 28.
На данный момент в Грузии 48 951 активный случай заболевания, из них 6 515 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 654 пациентов тяжелое, из них 371 подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 167 пациентов помещены в ковид-гостиницы. 41 269 человек проходят курс лечения на дому.
В карантинных пространствах остаются 56 человек, в самоизоляции – 42 221.
В Грузии за последние сутки сделано 53 440 тестов на коронавирус: 29 899 – на антиген, 23 541 – ПЦР-тест.
Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 26 ноября, составляет 7.59%, за две недели – 9.01%, за семь дней – 9.03%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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