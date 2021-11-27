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Внешнеторговый оборот Грузии и Турции вырос на треть
Внешнеторговый оборот Грузии и Турции вырос на треть
В Турцию с начала 2021 года вывезли более 29 тысяч тонн ферросплавов и 1,7 тысячи тонн трикотажных изделий 27.11.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии с соседней Турцией с начала 2021 года составил примерно 1,7 миллиарда долларов, что от общего торгового оборота Грузии составляет 14,8%, говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".Товарооборот между двумя странами вырос на 30,3% по сравнению с январем-октябрем 2020 года.В Турцию с начала 2021 года вывезли более 29 тысяч тонн ферросплавов, 1,7 тысячи тонн трикотажных изделий, примерно 60,4 тысячи тонн отходов и черного металлолома, 37,7 тысячи тонн полуфабрикатов из углеродистой стали и более 1 тысячи тонн мужских костюмов, комплектов, трикотажа и вязанных изделий.За этот период из Турции завезли около 39,6 тысячи тонн труб и полых профилей из черного метала, 362,6 тонны лекарственных препаратов, более 16,7 тысячи тонн металлоконструкций из черного метала и так далее.В 2020 году Грузия и Турция наторговали примерно на 1,6 миллиарда долларов, на 12,2% меньше по сравнению с 2019 годом. Несмотря на это, Турция в 2020 году была главным торговым партнером Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, турция, сакстат, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика

Внешнеторговый оборот Грузии и Турции вырос на треть

09:01 27.11.2021
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliКПП Сарпи на грузино-турецкой границе
КПП Сарпи на грузино-турецкой границе - Sputnik Грузия, 1920, 27.11.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
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В Турцию с начала 2021 года вывезли более 29 тысяч тонн ферросплавов и 1,7 тысячи тонн трикотажных изделий
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии с соседней Турцией с начала 2021 года составил примерно 1,7 миллиарда долларов, что от общего торгового оборота Грузии составляет 14,8%, говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".
Товарооборот между двумя странами вырос на 30,3% по сравнению с январем-октябрем 2020 года.
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии с Турцией за январь-октябрь 2021 года
Статистика внешнеторгового оборота Грузии с Турцией за январь-октябрь 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 26.11.2021
Статистика внешнеторгового оборота Грузии с Турцией за январь-октябрь 2021 года
© Sputnik
В Турцию с начала 2021 года вывезли более 29 тысяч тонн ферросплавов, 1,7 тысячи тонн трикотажных изделий, примерно 60,4 тысячи тонн отходов и черного металлолома, 37,7 тысячи тонн полуфабрикатов из углеродистой стали и более 1 тысячи тонн мужских костюмов, комплектов, трикотажа и вязанных изделий.
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии с Турцией за январь-октябрь 2021 года, экспорт
Статистика внешнеторгового оборота Грузии с Турцией за январь-октябрь 2021 года, экспорт - Sputnik Грузия, 1920, 26.11.2021
Статистика внешнеторгового оборота Грузии с Турцией за январь-октябрь 2021 года, экспорт
© Sputnik
За этот период из Турции завезли около 39,6 тысячи тонн труб и полых профилей из черного метала, 362,6 тонны лекарственных препаратов, более 16,7 тысячи тонн металлоконструкций из черного метала и так далее.
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии с Турцией за январь-октябрь 2021 года, импорт
Статистика внешнеторгового оборота Грузии с Турцией за январь-октябрь 2021 года, импорт - Sputnik Грузия, 1920, 26.11.2021
Статистика внешнеторгового оборота Грузии с Турцией за январь-октябрь 2021 года, импорт
© Sputnik
В 2020 году Грузия и Турция наторговали примерно на 1,6 миллиарда долларов, на 12,2% меньше по сравнению с 2019 годом. Несмотря на это, Турция в 2020 году была главным торговым партнером Грузии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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