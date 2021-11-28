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Семья отравилась угарным газом на западе Грузии
Семья отравилась угарным газом на западе Грузии
В бессознательном состоянии женщин с ребенком обнаружил вернувшийся домой еще один член семьи 28.11.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Семья из четырех человек, среди которых один ребенок, была госпитализирована с признаками отравления угарным газом в селе Анасеули Озургетского района Гурии, сообщает местное информационное агентство "Гурияньюс".Среди пострадавших женщины 51, 69 и 78 лет, а также трехлетний ребенок. Бригада скорой помощи доставила их в Озургетскую клинику "Медальфа".По словам врача, женщины помещены в реанимацию, трехлетнего ребенка перевели в педиатрическое отделение. Все четверых на ночь оставили в больнице. Их оказывается необходимая медицинская помощь. По словам врачей, состояние пострадавших стабильное.В бессознательном состоянии женщин с ребенком обнаружил вернувшийся домой еще один член семьи. Он и позвонил в скорую.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211114/zhiltsy-mnogokvartirnogo-doma-v-tbilisi-chudom-izbezhali-vzryva-gaza-262062202.html
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происшествия, новости, грузия, гурия, газ

Семья отравилась угарным газом на западе Грузии

11:31 28.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliСкорая помощь 112
Скорая помощь 112 - Sputnik Грузия, 1920, 28.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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В бессознательном состоянии женщин с ребенком обнаружил вернувшийся домой еще один член семьи
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Семья из четырех человек, среди которых один ребенок, была госпитализирована с признаками отравления угарным газом в селе Анасеули Озургетского района Гурии, сообщает местное информационное агентство "Гурияньюс".
Среди пострадавших женщины 51, 69 и 78 лет, а также трехлетний ребенок. Бригада скорой помощи доставила их в Озургетскую клинику "Медальфа".
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По словам врача, женщины помещены в реанимацию, трехлетнего ребенка перевели в педиатрическое отделение. Все четверых на ночь оставили в больнице. Их оказывается необходимая медицинская помощь. По словам врачей, состояние пострадавших стабильное.
В бессознательном состоянии женщин с ребенком обнаружил вернувшийся домой еще один член семьи. Он и позвонил в скорую.
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