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Курс лари на понедельник – 3,0967 GEL/$1
Курс лари на понедельник – 3,0967 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0162 лари по отношению к доллару 29.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-29T09:20+0400
2021-11-29T09:20+0400
экономика
грузия
лари
доллар
национальный банк грузии
курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 29 ноября в размере 3,0967 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0162 лари по отношению к доллару.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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экономика, грузия, лари, доллар, национальный банк грузии, курс лари к доллару на сегодня в грузии

Курс лари на понедельник – 3,0967 GEL/$1

09:20 29.11.2021
© photo: Sputnik / StringerОбменный пункт
Обменный пункт - Sputnik Грузия, 1920, 29.11.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0162 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 29 ноября в размере 3,0967 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0162 лари по отношению к доллару.
© SputnikКросс-курс основных валют на 29 ноября
Кросс-курс основных валют на 29 ноября - Sputnik Грузия, 1920, 26.11.2021
Кросс-курс основных валют на 29 ноября
© Sputnik
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