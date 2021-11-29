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https://sputnik-georgia.ru/20211129/smi-saakashvili-budet-prisutstvovat-na-zasedanii-suda-262433652.html
СМИ: Саакашвили будет присутствовать на заседании суда
СМИ: Саакашвили будет присутствовать на заседании суда
В понедельник состоится процесс по делу о разгоне акции 7 ноября 2007 года, по которому проходит Саакашвили 29.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-29T09:41+0400
2021-11-29T10:04+0400
новости
грузия
михаил саакашвили
суд
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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили предположительно будет присутствовать на заседании суда по делу о разгоне акции 7 ноября 2007 года, которое начнется в ближайшие часы, сообщает оппозиционный телеканал Formula.У Саакашвили было больше посетителей, чем у всех заключенных при его власти - Субари&gt;&gt;По данным телеканала, территорию военного госпиталя в Гори недавно покинула машина пенитенциарной службы, на которой обычно перевозят заключенных.Сама пенитенциарная служба пока не делала официального заявления, будет или нет экс-президент доставлен в суд.Это третий судебный процесс с момента ареста Саакашвили в Тбилиси, однако пока ни на одном из них он не присутствовал.Как заявил 22 ноября министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, если здоровье Саакашвили позволит, то его смогут доставить в суд.Михаил Саакашвили был арестован 1 октября за день до выборов в органы местного самоуправления. В этот же день он объявил голодовку. Спустя 50 дней Минюст Грузии принял решение перевести Саакашвили в горийский госпиталь из тюремной больницы в Тбилиси. После этого Саакашвили прекратил голодовку.Саакашвили заочно вынесены приговоры по двум уголовным делам – о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении государственной границы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211125/net-neobkhodimosti---glava-minzdrava-gruzii-ob-otpravke-saakashvili-na-lechenie-za-granitsu-262365877.html
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новости, грузия, михаил саакашвили, суд

СМИ: Саакашвили будет присутствовать на заседании суда

09:41 29.11.2021 (обновлено: 10:04 29.11.2021)
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliГорийский военный госпиталь. Главный вход
Горийский военный госпиталь. Главный вход - Sputnik Грузия, 1920, 29.11.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
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В понедельник состоится процесс по делу о разгоне акции 7 ноября 2007 года, по которому проходит Саакашвили
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили предположительно будет присутствовать на заседании суда по делу о разгоне акции 7 ноября 2007 года, которое начнется в ближайшие часы, сообщает оппозиционный телеканал Formula.
У Саакашвили было больше посетителей, чем у всех заключенных при его власти - Субари>>
По данным телеканала, территорию военного госпиталя в Гори недавно покинула машина пенитенциарной службы, на которой обычно перевозят заключенных.
Сама пенитенциарная служба пока не делала официального заявления, будет или нет экс-президент доставлен в суд.
Это третий судебный процесс с момента ареста Саакашвили в Тбилиси, однако пока ни на одном из них он не присутствовал.
Как заявил 22 ноября министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, если здоровье Саакашвили позволит, то его смогут доставить в суд.
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Михаил Саакашвили был арестован 1 октября за день до выборов в органы местного самоуправления. В этот же день он объявил голодовку. Спустя 50 дней Минюст Грузии принял решение перевести Саакашвили в горийский госпиталь из тюремной больницы в Тбилиси. После этого Саакашвили прекратил голодовку.
Саакашвили заочно вынесены приговоры по двум уголовным делам – о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении государственной границы.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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