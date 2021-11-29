https://sputnik-georgia.ru/20211129/smi-saakashvili-budet-prisutstvovat-na-zasedanii-suda-262433652.html

СМИ: Саакашвили будет присутствовать на заседании суда

СМИ: Саакашвили будет присутствовать на заседании суда

В понедельник состоится процесс по делу о разгоне акции 7 ноября 2007 года, по которому проходит Саакашвили 29.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-29T09:41+0400

2021-11-29T09:41+0400

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михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили предположительно будет присутствовать на заседании суда по делу о разгоне акции 7 ноября 2007 года, которое начнется в ближайшие часы, сообщает оппозиционный телеканал Formula.У Саакашвили было больше посетителей, чем у всех заключенных при его власти - Субари>>По данным телеканала, территорию военного госпиталя в Гори недавно покинула машина пенитенциарной службы, на которой обычно перевозят заключенных.Сама пенитенциарная служба пока не делала официального заявления, будет или нет экс-президент доставлен в суд.Это третий судебный процесс с момента ареста Саакашвили в Тбилиси, однако пока ни на одном из них он не присутствовал.Как заявил 22 ноября министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, если здоровье Саакашвили позволит, то его смогут доставить в суд.Михаил Саакашвили был арестован 1 октября за день до выборов в органы местного самоуправления. В этот же день он объявил голодовку. Спустя 50 дней Минюст Грузии принял решение перевести Саакашвили в горийский госпиталь из тюремной больницы в Тбилиси. После этого Саакашвили прекратил голодовку.Саакашвили заочно вынесены приговоры по двум уголовным делам – о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении государственной границы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211125/net-neobkhodimosti---glava-minzdrava-gruzii-ob-otpravke-saakashvili-na-lechenie-za-granitsu-262365877.html

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