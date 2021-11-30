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"Большой брат следит за тобой" - у здания СГБ Грузии прошла акция протеста
"Большой брат следит за тобой" - у здания СГБ Грузии прошла акция протеста
Акция прошла под лозунгом "Служба госбезопасности должна быть разрушена" 30.11.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Оппозиционные активисты провели акцию протеста перед зданием Службы государственной безопасности, требуя прекратить тайные слежки в стране, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.Организаторами акции выступили представители общественных движений "Меняй", "Стыдно", а также молодые активисты оппозиционных партий "Лело" и "Время".Демонстранты выкрикивали лозунг "СГБ должна быть разрушена", держа в руках плакаты "Не подслушивайте нас", "Большой брат следит за тобой". По словам участника акции Гиги Макарашвили, перманентные митинги будут продолжаться до тех пор, пока "система СГБ не будет разрушена".В преддверии первого тура выборов в органы местной власти, который прошел 2 октября, грузинские оппозиционные телеканалы обнародовали файлы с записями тайной прослушки представителей духовенства, политиков, представителей СМИ и дипломатов. По данным СМИ, информация просочилась из Службы госбезопасности.Генеральная прокуратура Грузии возбудила уголовное дело по статье "Нарушение тайны частной коммуникации", кто наказывается лишением свободы до пяти лет.Что касается официальной позиции властей, то премьер-министр Ираклий Гарибашвили не раз заявлял, что правительство Грузии заинтересовано в установлении истины в деле о прослушивании телефонных разговоров и ждет результатов следствия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, тбилиси, сгб, акция протеста

"Большой брат следит за тобой" - у здания СГБ Грузии прошла акция протеста

17:18 30.11.2021 (обновлено: 18:03 30.11.2021)
© photo: Sputnik / Alex ShlamovАкция протеста оппозиции у здания Службы госбезопасности Грузии 30 ноября 2021 года
Акция протеста оппозиции у здания Службы госбезопасности Грузии 30 ноября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
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Акция прошла под лозунгом "Служба госбезопасности должна быть разрушена"
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Оппозиционные активисты провели акцию протеста перед зданием Службы государственной безопасности, требуя прекратить тайные слежки в стране, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.
Организаторами акции выступили представители общественных движений "Меняй", "Стыдно", а также молодые активисты оппозиционных партий "Лело" и "Время".
Демонстранты выкрикивали лозунг "СГБ должна быть разрушена", держа в руках плакаты "Не подслушивайте нас", "Большой брат следит за тобой". По словам участника акции Гиги Макарашвили, перманентные митинги будут продолжаться до тех пор, пока "система СГБ не будет разрушена".

"Люди, работающие здесь, также должны знать, что мы платим им зарплату за то, чтобы они обеспечивали безопасность государства, а не следили за нами в спальне или в телефоне", - сказал Макарашвили.

В преддверии первого тура выборов в органы местной власти, который прошел 2 октября, грузинские оппозиционные телеканалы обнародовали файлы с записями тайной прослушки представителей духовенства, политиков, представителей СМИ и дипломатов. По данным СМИ, информация просочилась из Службы госбезопасности.
Генеральная прокуратура Грузии возбудила уголовное дело по статье "Нарушение тайны частной коммуникации", кто наказывается лишением свободы до пяти лет.
Что касается официальной позиции властей, то премьер-министр Ираклий Гарибашвили не раз заявлял, что правительство Грузии заинтересовано в установлении истины в деле о прослушивании телефонных разговоров и ждет результатов следствия.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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