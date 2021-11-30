https://sputnik-georgia.ru/20211130/eksperty-raskritikovali-deyatelnost-gruzinskikh-oppozitsionnykh-telekanalov-262472190.html

Эксперты раскритиковали деятельность грузинских оппозиционных телеканалов

Эксперты раскритиковали деятельность грузинских оппозиционных телеканалов

Эксперты сошлись во мнении, что оппозиционные телеканалы в Грузии продвигают интересы Саакашвили и никак не выполняют функции независимых СМИ 30.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-30T12:19+0400

2021-11-30T12:19+0400

2021-11-30T12:19+0400

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik.Оппозиционные телеканалы Грузии играют серьезную роль в поляризации общества, и это ставит страны в очень трудное положение, об этом заявили эксперты в ходе круглого стола в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.Гостями пресс-центра Sputnik Грузия стали публицист, автор работ на тему информационной политики Байя Амашукели и доктор политических наук Тамар Кикнадзе.Эксперты сошлись во мнении, что оппозиционные телеканалы, которых в Грузии три – "Мтавари архи", "Пирвели" и "Формула", продвигают интересы главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" и Михаила Саакашвили, при этом никак не выполняют функции независимых СМИ. По мнению Кикнадзе и Амашукели, эти телеканалы действуют из частных интересов, а не интересов общества.По ее словам, эти телеканалы не работают во имя сплочения общества, а, наоборот, способствуют его поляризации."Ничего кроме негативной информации оттуда не поступает, к сожалению", – подчеркнула Амашукели.Выходом из такой ситуации эксперт видит создание независимой комиссии, которая внимательно будет изучать и регулировать деятельность средств массовой информации в Грузии.Деятельность оппозиционных СМИ в Грузии грузинский политолог Тамар Кикнадзе расценивает как очень тревожный процесс."Они конструируют новости и передают их нам с экранов телевизоров так, как им этого хочется. Часть населения Грузии очень встревожена и возмущена искажением некоторых фактов и подачей их обществу так, как это выгодно оппозиционным силам. В этом плане мы находимся в очень сложной ситуации, в обществе наступает противостояние и это очень плохо", – говорит Кикнадзе.Очередная волна поляризации накрыла грузинское общество в промежутке между первым и вторым туром выборов в местное самоуправление, которые прошли в октябре. Особую роль в этом сыграло скандальное возвращение на родину экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который был по приезду арестован, так как на родине он был заочно осужден по двум уголовным делам на 6 лет лишения свободы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, sputnik, пресс-центр, тамар кикнадзе