Эксперты раскритиковали деятельность грузинских оппозиционных телеканалов
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili Тамар Кикнадзе - доктор политических наук, профессор
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Эксперты сошлись во мнении, что оппозиционные телеканалы в Грузии продвигают интересы Саакашвили и никак не выполняют функции независимых СМИ
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik.Оппозиционные телеканалы Грузии играют серьезную роль в поляризации общества, и это ставит страны в очень трудное положение, об этом заявили эксперты в ходе круглого стола в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
Гостями пресс-центра Sputnik Грузия стали публицист, автор работ на тему информационной политики Байя Амашукели и доктор политических наук Тамар Кикнадзе.
Эксперты сошлись во мнении, что оппозиционные телеканалы, которых в Грузии три – "Мтавари архи", "Пирвели" и "Формула", продвигают интересы главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" и Михаила Саакашвили, при этом никак не выполняют функции независимых СМИ. По мнению Кикнадзе и Амашукели, эти телеканалы действуют из частных интересов, а не интересов общества.
"В таком режиме мы находимся с 2012 года, когда мирно проводили правительство, действия которого очень негативно оценивались в обществе. К сожалению, эта группа людей потом попала в законодательный орган в качестве оппозиционной команды. С тех пор они всячески, путем вещания своих телеканалов, ведут свою пропаганду", – считает Амашукели.
По ее словам, эти телеканалы не работают во имя сплочения общества, а, наоборот, способствуют его поляризации.
"Ничего кроме негативной информации оттуда не поступает, к сожалению", – подчеркнула Амашукели.
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili Байя Амашукели - - публицист, автор работ на тему информационной политики
Байя Амашукели - - публицист, автор работ на тему информационной политики
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Выходом из такой ситуации эксперт видит создание независимой комиссии, которая внимательно будет изучать и регулировать деятельность средств массовой информации в Грузии.
Деятельность оппозиционных СМИ в Грузии грузинский политолог Тамар Кикнадзе расценивает как очень тревожный процесс.
"Они конструируют новости и передают их нам с экранов телевизоров так, как им этого хочется. Часть населения Грузии очень встревожена и возмущена искажением некоторых фактов и подачей их обществу так, как это выгодно оппозиционным силам. В этом плане мы находимся в очень сложной ситуации, в обществе наступает противостояние и это очень плохо", – говорит Кикнадзе.
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili Тамар Кикнадзе - доктор политических наук, профессор
Тамар Кикнадзе - доктор политических наук, профессор
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Очередная волна поляризации накрыла грузинское общество в промежутке между первым и вторым туром выборов в местное самоуправление, которые прошли в октябре. Особую роль в этом сыграло скандальное возвращение на родину экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который был по приезду арестован, так как на родине он был заочно осужден по двум уголовным делам на 6 лет лишения свободы.
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