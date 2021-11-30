https://sputnik-georgia.ru/20211130/goroskop-na-segodnya-1-dekabrya-2021-po-znakam-zodiaka-262459636.html

Гороскоп на сегодня 1 декабря 2021 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 1 декабря 2021 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на среду, 1 декабря, рассказывает, кому из знаков зодиака космос поможет воплотить в жизнь самые смелые идеи, сменить работу на более... 30.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-30T09:52+0400

2021-11-30T09:52+0400

2021-11-30T09:52+0400

гороскоп

астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 1 декабря, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.Овнам 1 декабря не стоит действовать в одиночку, не отказывайтесь от помощи близких. Так успеха достичь будет легче. Старые друзья и просто союзники вас не подведут и помогут хорошим советом. В целом день Овнов ждет плодотворный, подходящий для решения сложных вопросов.Тельцы 1 декабря полны энтузиазма и решаются на большие подвиги. Однако стоит быть острожными и внимательными, есть риск ввязаться в авантюру. Тельцы выглядят прекрасно и собирают многочисленные комплименты. В финансовом плане дела идут стабильно, но пополнений пока ждать не стоит.Близнецы 1 декабря могут ждать неожиданных сюрпризов. На пользу пойдут любые поездки, новые знакомства, встречи со старыми друзьями, которые принесут особое удовольствие. Дела также даются легко. Вы можете достичь поставленной цели. Звезды советуют быть внимательнее к своему партнеру.Ракам 1 декабря Гороскоп советует быть готовым к испытаниям, так как день состоит из решения множества задач, которые в итоге приведут к достижению цели. Раки находятся в прекрасном расположении духа, что поможет вам с легкостью очаровать противоположный пол.Львам 1 декабря стоит быть осторожнее, прежде чем взяться за работу. Лучше сначала продумайте план действий. В этот день вы можете легко допустить ошибку. Постарайтесь занять позицию слушателя – так вы сделаете приятно собеседнику и сами узнаете много нового и интересного.У Дев 1 декабря будет тревожное настроение. Вы будете слишком взволнованны, так как накопилось много работы. Возможно, в течение дня вы встретите старого друга, которого давно не видели. Можно ожидать поступления небольшой суммы денег, поэтому в целом финансовая ситуация стабильна.Весы 1 декабря смогут плодотворно поработать, несмотря на неприятные сюрпризы в течение дня. Представители знака энергичны, настойчивы и решительны. Вы сможете укрепить отношения с близким человеком. События этого дня могут серьезно повлиять на ваше представление о себе.У Скорпионов 1 декабря пройдет в спокойной обстановке. Однако повлиять на настроение попытаются недоброжелатели со своими сплетнями. Дорабатывайте старые проекты и приступайте к новым. Стоит обратить внимание на здоровье, возможно обострение хронического заболевания.Стрельцы 1 декабря могут полагаться на интуицию, действовать на страх и риск. В результате ваши действия будут оправданы. В этот день возможны спонтанные встречи с друзьями, вечер будет приятным. Но с финансами стоит обращаться осторожнее, потому что потраченные деньги не принесут вам удовольствия.Козероги 1 декабря будут в хорошем настроении. Вы полны сил и уверенности в себе, можете браться за большие дела. Успеха долго ждать не придется, однако важно не расслабляться и не довольствоваться малым. Козерогам стоит обратить внимание на окружающих, а не думать только о себе.1 декабря Водолеи будут пребывать в мечтательном настроении. И никакие обещания начальства о повышении зарплаты не смогут вернуть вас на землю. Возможно, в течение дня вы услышите новость, касающуюся вашего друга. Стоит провести время с коллегами в неформальной обстановке – дружелюбная атмосфера даст вам возможность лучше узнать своих коллег.У Рыб 1 декабря могут возникнуть трудности, но в целом день будет достаточно удачным. Возможны семейные разногласия или споры с друзьями. Рутинные занятия Рыбам в этот день будут даваться с трудом. В личной жизни Рыбы могут получить все или ничего. Это будет зависеть от совпадения вашего эмоционального настроения и партнера.Материал подготовлен на основе открытых источников

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гороскоп, астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака