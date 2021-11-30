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Оппозиция обвинила ЦИК Кыргызстана в фальсификации выборов - видео
Оппозиция обвинила ЦИК Кыргызстана в фальсификации выборов - видео
Сторонники оппозиционных партий Кыргызстана собрались у здания ЦИК Кыргызстана накануне. Они выразили свое недоверие итогам выборов. Что происходило на месте... 30.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-30T09:20+0400
2021-11-30T09:20+0400
2021-11-30T09:21+0400
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Около 100 сторонников оппозиционных партий Кыргызстана собрались у здания ЦИК в Бишкеке. Митингующие заявили, что предварительные итоги парламентских выборов в стране говорят о фальсификациях, поэтому они требуют назначения повторного голосования, а также отставки правительства и ЦИК КР. Сторонники оппозиции поставили властям ультиматум - дали 2 дня на выполнение своих требований.
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media@sputniknews.com
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видео, мультимедиа, кыргызстан, выборы, видео, политика
Оппозиция обвинила ЦИК Кыргызстана в фальсификации выборов - видео
09:20 30.11.2021 (обновлено: 09:21 30.11.2021)
Сторонники оппозиционных партий Кыргызстана собрались у здания ЦИК Кыргызстана накануне. Они выразили свое недоверие итогам выборов. Что происходило на месте событий - смотрите в видео
Около 100 сторонников оппозиционных партий Кыргызстана собрались у здания ЦИК в Бишкеке.
Митингующие заявили, что предварительные итоги парламентских выборов в стране говорят о фальсификациях, поэтому они требуют назначения повторного голосования, а также отставки правительства и ЦИК КР.
Сторонники оппозиции поставили властям ультиматум - дали 2 дня на выполнение своих требований.