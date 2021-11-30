https://sputnik-georgia.ru/20211130/oppozitsiya-obvinila-tsik-kyrgyzstana-v-falsifikatsii-vyborov---video-262466631.html

Оппозиция обвинила ЦИК Кыргызстана в фальсификации выборов - видео

Оппозиция обвинила ЦИК Кыргызстана в фальсификации выборов - видео

Сторонники оппозиционных партий Кыргызстана собрались у здания ЦИК Кыргызстана накануне. Они выразили свое недоверие итогам выборов. Что происходило на месте... 30.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-30T09:20+0400

2021-11-30T09:20+0400

2021-11-30T09:21+0400

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Около 100 сторонников оппозиционных партий Кыргызстана собрались у здания ЦИК в Бишкеке. Митингующие заявили, что предварительные итоги парламентских выборов в стране говорят о фальсификациях, поэтому они требуют назначения повторного голосования, а также отставки правительства и ЦИК КР. Сторонники оппозиции поставили властям ультиматум - дали 2 дня на выполнение своих требований.

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