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Теща уехавшего из России Моргенштерна сделала заявление
Теща уехавшего из России Моргенштерна сделала заявление
Председатель Следственного комитета РФ ранее заявил, что рэпер "вовлекает в свою сферу общения огромное количество молодежи"
2021-11-30T07:07+0400
2021-11-30T07:07+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
моргенштерн
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Теща популярного российского рэпера Моргенштерна Альмира Гайсовна осталась "присматривать" за бизнесом Дилары, пока молодые отдыхают в ОАЭ.Несколько дней назад Моргенштерн улетел в ОАЭ ради выступления. Произошло это после заявления председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о том, что певец якобы торгует наркотиками в социальных сетях. По его словам, рэпер "вовлекает в свою сферу общения огромное количество молодежи".Корреспондент "Собеседника" посетил салон Дилары Моргенштерн "Dilara Nails&amp;Beauty", спросив у Альмиры Гайсовны не возникло ли у салона проблем после отъезда Дилары и Алишера из России."Нет, у нас все в порядке. Ни СМИ, представители следственного комитета не беспокоят", – заявила теща Моргенштерна, отметив, что о зяте и родной дочери она говорить не планирует.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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моргенштерн, российский шоу-бизнес

Теща уехавшего из России Моргенштерна сделала заявление

07:07 30.11.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Председатель Следственного комитета РФ ранее заявил, что рэпер "вовлекает в свою сферу общения огромное количество молодежи"
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Теща популярного российского рэпера Моргенштерна Альмира Гайсовна осталась "присматривать" за бизнесом Дилары, пока молодые отдыхают в ОАЭ.
Несколько дней назад Моргенштерн улетел в ОАЭ ради выступления. Произошло это после заявления председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о том, что певец якобы торгует наркотиками в социальных сетях. По его словам, рэпер "вовлекает в свою сферу общения огромное количество молодежи".
© Instagram / morgen_shternАлишер Моргенштерн
Алишер Моргенштерн - Sputnik Грузия, 1920, 29.11.2021
Алишер Моргенштерн
© Instagram / morgen_shtern
Корреспондент "Собеседника" посетил салон Дилары Моргенштерн "Dilara Nails&Beauty", спросив у Альмиры Гайсовны не возникло ли у салона проблем после отъезда Дилары и Алишера из России.
"Нет, у нас все в порядке. Ни СМИ, представители следственного комитета не беспокоят", – заявила теща Моргенштерна, отметив, что о зяте и родной дочери она говорить не планирует.
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