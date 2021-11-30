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Теща уехавшего из России Моргенштерна сделала заявление

Теща уехавшего из России Моргенштерна сделала заявление

Председатель Следственного комитета РФ ранее заявил, что рэпер "вовлекает в свою сферу общения огромное количество молодежи"

2021-11-30T07:07+0400

2021-11-30T07:07+0400

2021-11-30T07:07+0400

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Теща популярного российского рэпера Моргенштерна Альмира Гайсовна осталась "присматривать" за бизнесом Дилары, пока молодые отдыхают в ОАЭ.Несколько дней назад Моргенштерн улетел в ОАЭ ради выступления. Произошло это после заявления председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о том, что певец якобы торгует наркотиками в социальных сетях. По его словам, рэпер "вовлекает в свою сферу общения огромное количество молодежи".Корреспондент "Собеседника" посетил салон Дилары Моргенштерн "Dilara Nails&Beauty", спросив у Альмиры Гайсовны не возникло ли у салона проблем после отъезда Дилары и Алишера из России."Нет, у нас все в порядке. Ни СМИ, представители следственного комитета не беспокоят", – заявила теща Моргенштерна, отметив, что о зяте и родной дочери она говорить не планирует.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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