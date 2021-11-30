Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.
Теща уехавшего из России Моргенштерна сделала заявление
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Председатель Следственного комитета РФ ранее заявил, что рэпер "вовлекает в свою сферу общения огромное количество молодежи"
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Теща популярного российского рэпера Моргенштерна Альмира Гайсовна осталась "присматривать" за бизнесом Дилары, пока молодые отдыхают в ОАЭ.
Несколько дней назад Моргенштерн улетел в ОАЭ ради выступления. Произошло это после заявления председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о том, что певец якобы торгует наркотиками в социальных сетях. По его словам, рэпер "вовлекает в свою сферу общения огромное количество молодежи".
Корреспондент "Собеседника" посетил салон Дилары Моргенштерн "Dilara Nails&Beauty", спросив у Альмиры Гайсовны не возникло ли у салона проблем после отъезда Дилары и Алишера из России.
"Нет, у нас все в порядке. Ни СМИ, представители следственного комитета не беспокоят", – заявила теща Моргенштерна, отметив, что о зяте и родной дочери она говорить не планирует.
Читайте также:
Адвокат Моргенштерна назвал преследования артистов правоохранительными органами "трендом"
Творчеством Моргенштерна снова заинтересовался Следственный комитет
Лариса Долина отказалась петь с Моргенштерном
Сколько Моргенштерн зарабатывает на новогодних корпоративах
"Человек из ада": Маша Распутина назвала Моргенштерна сатанистом
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.