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Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю
Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю
Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизились в стоимости 30.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-30T07:01+0400
2021-11-30T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю снизилась на 0,33% и составила 99,4 доллара с доходностью 2,9%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt &amp; Taggart.Торги корпоративными облигациямиСогласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю повысилась на 0,36%, торги закрылись с доходностью 2,09% по цене 106,33 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 102,87 пункта с доходностью 4,77%, за неделю цена понизилась на 0,09%.Облигации с ипотечным покрытием смогут размещать банки в Грузии &gt;&gt;Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю понизилась на 0,72% до 100,52 пункта, доходность составила 3,91%.Торги акциямиЦена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю понизилась на 6,73% и составила 15,52 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 149 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 15,52-16,92 фунта за акцию.Акции госкомпаний планируется вынести на рынок капитала к 2025 году &gt;&gt;Цена на акции компании Georgia Capital за неделю повысилась на 1,71% и составила 6,56 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 612 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 6,48-6,6 фунта.Акции TBC Bank понизились в цене за неделю на 2,27% до 15,5 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 188 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 15,48-16,0 фунта за акцию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, "банк грузии", еврооблигации, tbc bank

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

07:01 30.11.2021
© AFP / HENRY NICHOLLSЛондонская фондовая биржа
Лондонская фондовая биржа - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2021
© AFP / HENRY NICHOLLS
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Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизились в стоимости
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю снизилась на 0,33% и составила 99,4 доллара с доходностью 2,9%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.

Торги корпоративными облигациями

Согласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю повысилась на 0,36%, торги закрылись с доходностью 2,09% по цене 106,33 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 102,87 пункта с доходностью 4,77%, за неделю цена понизилась на 0,09%.
Облигации с ипотечным покрытием смогут размещать банки в Грузии >>
Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю понизилась на 0,72% до 100,52 пункта, доходность составила 3,91%.

Торги акциями

Цена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю понизилась на 6,73% и составила 15,52 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 149 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 15,52-16,92 фунта за акцию.
Акции госкомпаний планируется вынести на рынок капитала к 2025 году >>
Цена на акции компании Georgia Capital за неделю повысилась на 1,71% и составила 6,56 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 612 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 6,48-6,6 фунта.
Акции TBC Bank понизились в цене за неделю на 2,27% до 15,5 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 188 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 15,48-16,0 фунта за акцию.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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