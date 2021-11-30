https://sputnik-georgia.ru/20211130/v-tbilisskoy-klinike-tsitsishvili-13-detey-s-koronavirusom-v-kriticheskom-sostoyanii-262473613.html

В тбилисской клинике Цицишвили 13 детей с коронавирусом в критическом состоянии

В тбилисской клинике Цицишвили 13 детей с коронавирусом в критическом состоянии

В Грузии все больше детей заражаются коронавирусом, в том числе и новорожденные, которым вирус передается от матери 30.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-30T12:49+0400

2021-11-30T12:49+0400

2021-11-30T13:06+0400

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Наряду с общим показателем инфицирования COVID-19, в Грузии растет заболеваемость коронавирусом и среди детей – только в тбилисской детской больнице имени Цицишвили на лечении 90 маленьких пациентов.Как заявляют в клинике, состояние 13 из них критическое. В Японии зарегистрировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон">>По данным эпидемиологов, сейчас на каждые сто инфицированных коронавирусом приходится 15 детей. Процент распространения коронавируса среди детей, по сравнению с прошлым годом, увеличился более чем в два раза.По словам председателя совета иммунизации – директора Тбилисской детской клиники имени Иашвили Иване Чхаидзе, если в 2020 году доля детей в общем числе инфицированных составляла 5-7%, сейчас этот показатель достигает 15%.За последние сутки в Грузии выявлено 5 050 новых случаев коронавируса, с начала пандемии – 845 643. Между тем вакцинировано всего 35% взрослого населения страны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, дети, коронавирус covid-19