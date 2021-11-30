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В тбилисской клинике Цицишвили 13 детей с коронавирусом в критическом состоянии
В тбилисской клинике Цицишвили 13 детей с коронавирусом в критическом состоянии
В Грузии все больше детей заражаются коронавирусом, в том числе и новорожденные, которым вирус передается от матери 30.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-30T12:49+0400
2021-11-30T12:49+0400
2021-11-30T13:06+0400
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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Наряду с общим показателем инфицирования COVID-19, в Грузии растет заболеваемость коронавирусом и среди детей – только в тбилисской детской больнице имени Цицишвили на лечении 90 маленьких пациентов.Как заявляют в клинике, состояние 13 из них критическое. В Японии зарегистрировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон">>По данным эпидемиологов, сейчас на каждые сто инфицированных коронавирусом приходится 15 детей. Процент распространения коронавируса среди детей, по сравнению с прошлым годом, увеличился более чем в два раза.По словам председателя совета иммунизации – директора Тбилисской детской клиники имени Иашвили Иване Чхаидзе, если в 2020 году доля детей в общем числе инфицированных составляла 5-7%, сейчас этот показатель достигает 15%.За последние сутки в Грузии выявлено 5 050 новых случаев коронавируса, с начала пандемии – 845 643. Между тем вакцинировано всего 35% взрослого населения страны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, дети, коронавирус covid-19
В тбилисской клинике Цицишвили 13 детей с коронавирусом в критическом состоянии
12:49 30.11.2021 (обновлено: 13:06 30.11.2021)
В Грузии все больше детей заражаются коронавирусом, в том числе и новорожденные, которым вирус передается от матери
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Наряду с общим показателем инфицирования COVID-19, в Грузии растет заболеваемость коронавирусом и среди детей – только в тбилисской детской больнице имени Цицишвили на лечении 90 маленьких пациентов.
Как заявляют в клинике, состояние 13 из них критическое.
"Число пациентов с короновирусной инфекцией по-прежнему велико. В данное время в нашей клинике проходят лечение 90 инфицированных детей. 13 из них в критическом состоянии. Состояние двоих сравнительно тяжелое, одному из них полтора месяца, оба подключены к аппарату искусственного дыхания", – заявила менеджер клиники Саломе Гамбашидзе.
По данным эпидемиологов, сейчас на каждые сто инфицированных коронавирусом приходится 15 детей. Процент распространения коронавируса среди детей, по сравнению с прошлым годом, увеличился более чем в два раза.
По словам председателя совета иммунизации – директора Тбилисской детской клиники имени Иашвили Иване Чхаидзе, если в 2020 году доля детей в общем числе инфицированных составляла 5-7%, сейчас этот показатель достигает 15%.
За последние сутки в Грузии выявлено 5 050 новых случаев коронавируса, с начала пандемии – 845 643. Между тем вакцинировано всего 35% взрослого населения страны.
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