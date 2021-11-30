https://sputnik-georgia.ru/20211130/vaktsinirovannye-sputnikom-smogut-poluchit-kovid-pasport-po-pribytii-v-gruziyu-262496859.html

Вакцинированные "Спутником" смогут получить ковид-паспорт по прибытии в Грузию

Вакцинированные "Спутником" смогут получить ковид-паспорт по прибытии в Грузию

Главное условие – человек должен быть привит двумя дозами вакцины от коронавируса 30.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-30T09:34+0400

2021-11-30T09:34+0400

2021-11-30T23:35+0400

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всемирная организация здравоохранения

ковид-паспорт

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Иностранцы смогут получить ковид-паспорт по прибытии в Грузию даже если они привиты вакциной, не признанной Всемирной организацией здравоохранения, в том числе "Спутником", сообщили Sputnik Грузия на "горячей линии" по вакцинации Национального центра по контрою заболеваний и общественного здоровья (NCDC).Главное условие – человек должен быть привит двумя дозами вакцины.На границе иностранные граждане должны будут предъявить документ о вакцинации, а после пересечения границы пройти регистрацию на порталах CovidPass Georgia или moh.gov.ge для получения электронного "ковид-паспорта".Дом юстиции Грузии: при наличии электронного ковид-паспорта бумажные не нужны>>На портале нужно выбрать английский язык и заполнить форму, указав номер паспорта, имя, фамилию и грузинский номер телефона. Для завершения регистрации нужно будет ввести пришедший на номер телефона код и тем самым получить действующий "ключ" к отдыху и развлечениям в Грузии.При этом следует обратить внимание, чтобы надпись под QR-кодом была зеленой - это означает, что ковид-паспорт действителен.Бумажный ковид-сертификат в Домах юстиции иностранцам выдавать не будут.С 1 декабря в Грузии только при наличии "зеленых паспортов" можно посещать гостиницы и другие объекты размещения, объекты питания (открытые и закрытые пространства ресторанов, кафе, баров, в том числе в торговых центрах), кинотеатры, театры, концертные залы, оперные театры, развлекательные заведения, казино и игровые залы, спа и фитнес-центры, канатки на горнолыжных курортах.Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211129/samye-chasto-zadavaemye-voprosy-o-kovid-pasportakh---chego-my-esch-ne-znaem-262431283.html

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общество, новости, грузия, дом юстиции, всемирная организация здравоохранения, ковид-паспорт