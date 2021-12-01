https://sputnik-georgia.ru/20211201/advokata-saakashvili-mogut-ne-dopustit-na-sudebnyy-protsesse-i-lishit-litsenzii-262509555.html

Адвоката Саакашвили могут не допустить на судебный процессе и лишить лицензии

Адвоката Саакашвили могут не допустить на судебный процессе и лишить лицензии

Следственные органы изучают законность действий Гварамия на судебном процессе 01.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-01T13:31+0400

2021-12-01T13:31+0400

2021-12-01T13:54+0400

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сандро гиргвлиани

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии возбудила уголовное дело в отношении адвоката экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Ники Гварамия из-за оскорбления прокуроров, говорится в заявлении на сайте ведомства.В понедельник, 29 ноября, Саакашвили впервые со дня ареста доставили в Тбилисский городской суд. На этот раз рассматривалось дело о разгоне акции 7 ноября 2007 года. Экс-президент обвиняется в превышении служебных полномочий и ему грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.Гварамия защищал интересы Саакашвили в суде. Как отмечено в заявлении Генпрокуратуры, в ходе судебного заседания Гварамия обратился к прокурорам с оскорбительными словами, которые на тот момент остались без внимания суда и других участников процесса. Однако на основании распространенных видеокадров трансляции судебного процесса, в следственной службе прокуратуры Тбилиси началось следствие по факту оскорбления участника процесса.Кроме того, ведомство уже обратилось к комиссии этики Ассоциации адвокатов Грузии с просьбой дать правовую оценку вышеуказанному действию Гварамия и начать против него дисциплинарное производство.Реакция ГварамияНа заявление Генпрокуратуры Гварамия ответил на своей странице в соцсети Facebook. Как написал адвокат, его не интересует и тем более не пугает очередное уголовное дело, которое "сшито" против него.Защитник интересов Саакашвили также обратился к Ассоциации адвокатов Грузии.Помимо дела о разгоне 7 ноября 2007 года, Саакашвили является фигурантом еще двух дел – о растрате госсредств и незаконном пересечении границы. Экс-президент уже приговорен в шести годам тюрьмы по двум уголовным делам – о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, михаил саакашвили, тбилиси, тбилисский городской суд, ника гварамия, сандро гиргвлиани, возвращение и арест саакашвили