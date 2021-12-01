Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211201/advokata-saakashvili-mogut-ne-dopustit-na-sudebnyy-protsesse-i-lishit-litsenzii-262509555.html
Адвоката Саакашвили могут не допустить на судебный процессе и лишить лицензии
Адвоката Саакашвили могут не допустить на судебный процессе и лишить лицензии
Следственные органы изучают законность действий Гварамия на судебном процессе 01.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-01T13:31+0400
2021-12-01T13:54+0400
новости
грузия
михаил саакашвили
тбилиси
тбилисский городской суд
ника гварамия
сандро гиргвлиани
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0f/262069174_0:133:1280:854_1920x0_80_0_0_7bf74b52695590c056279bbdf910ba97.jpg
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии возбудила уголовное дело в отношении адвоката экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Ники Гварамия из-за оскорбления прокуроров, говорится в заявлении на сайте ведомства.В понедельник, 29 ноября, Саакашвили впервые со дня ареста доставили в Тбилисский городской суд. На этот раз рассматривалось дело о разгоне акции 7 ноября 2007 года. Экс-президент обвиняется в превышении служебных полномочий и ему грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.Гварамия защищал интересы Саакашвили в суде. Как отмечено в заявлении Генпрокуратуры, в ходе судебного заседания Гварамия обратился к прокурорам с оскорбительными словами, которые на тот момент остались без внимания суда и других участников процесса. Однако на основании распространенных видеокадров трансляции судебного процесса, в следственной службе прокуратуры Тбилиси началось следствие по факту оскорбления участника процесса.Кроме того, ведомство уже обратилось к комиссии этики Ассоциации адвокатов Грузии с просьбой дать правовую оценку вышеуказанному действию Гварамия и начать против него дисциплинарное производство.Реакция ГварамияНа заявление Генпрокуратуры Гварамия ответил на своей странице в соцсети Facebook. Как написал адвокат, его не интересует и тем более не пугает очередное уголовное дело, которое "сшито" против него.Защитник интересов Саакашвили также обратился к Ассоциации адвокатов Грузии.Помимо дела о разгоне 7 ноября 2007 года, Саакашвили является фигурантом еще двух дел – о растрате госсредств и незаконном пересечении границы. Экс-президент уже приговорен в шести годам тюрьмы по двум уголовным делам – о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0f/262069174_122:151:1060:854_1920x0_80_0_0_519236bc468800296b52d53e488462b4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, михаил саакашвили, тбилиси, тбилисский городской суд, ника гварамия, сандро гиргвлиани, возвращение и арест саакашвили

Адвоката Саакашвили могут не допустить на судебный процессе и лишить лицензии

13:31 01.12.2021 (обновлено: 13:54 01.12.2021)
© photo: Sputnik / StringerНика Гварамия
Ника Гварамия - Sputnik Грузия, 1920, 01.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
Следственные органы изучают законность действий Гварамия на судебном процессе
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии возбудила уголовное дело в отношении адвоката экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Ники Гварамия из-за оскорбления прокуроров, говорится в заявлении на сайте ведомства.
В понедельник, 29 ноября, Саакашвили впервые со дня ареста доставили в Тбилисский городской суд. На этот раз рассматривалось дело о разгоне акции 7 ноября 2007 года. Экс-президент обвиняется в превышении служебных полномочий и ему грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.
Гварамия защищал интересы Саакашвили в суде. Как отмечено в заявлении Генпрокуратуры, в ходе судебного заседания Гварамия обратился к прокурорам с оскорбительными словами, которые на тот момент остались без внимания суда и других участников процесса. Однако на основании распространенных видеокадров трансляции судебного процесса, в следственной службе прокуратуры Тбилиси началось следствие по факту оскорбления участника процесса.

"Кроме того, из-за неуважения, проявленного адвокатом Н. Гварамия к участнику процесса, сторона обвинения на очередном заседании по делу Михаила Саакашвили обратится к суду с ходатайством и потребует выдворить адвоката Нику Гварамия из зала суда", – отмечено в заявлении на сайте Генпрокуратуры.

Кроме того, ведомство уже обратилось к комиссии этики Ассоциации адвокатов Грузии с просьбой дать правовую оценку вышеуказанному действию Гварамия и начать против него дисциплинарное производство.

Реакция Гварамия

На заявление Генпрокуратуры Гварамия ответил на своей странице в соцсети Facebook. Как написал адвокат, его не интересует и тем более не пугает очередное уголовное дело, которое "сшито" против него.

"Посмотрим, примут ли они незаконное решение и выдворят ли меня из заседания. Тем самым незаконно и необоснованно откажут мне в осуществлении права на защиту, а Саакашвили – в правовой защите с помощью выбранного им адвоката", – написал Гварамия.

Защитник интересов Саакашвили также обратился к Ассоциации адвокатов Грузии.
Помимо дела о разгоне 7 ноября 2007 года, Саакашвили является фигурантом еще двух дел – о растрате госсредств и незаконном пересечении границы. Экс-президент уже приговорен в шести годам тюрьмы по двум уголовным делам – о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:46Ситуация с коронавирусом в Грузии остается тревожной: новая статистика
13:31Адвоката Саакашвили могут не допустить на судебный процессе и лишить лицензии
13:01Новые правила для ресторанов в Грузии – время работы и "зеленые паспорта"
12:46Двое граждан Ирана скончались от отравления угарным газом в Тбилиси
12:31Непогода создала проблемы на дорогах в Западной Грузии
12:01Три города Грузии получат грант ЕС для культурного развития
11:46Ватерполисты "Динамо" Тбилиси снова проигрывают в Лиге чемпионов
11:31Верхний Ларс сегодня: на дороге из Грузии в Россию введены ограничения
11:22Фактурные образы селебрити: звезды на красной дорожке Fashion Awards-2021 в Лондоне
11:16Грузинские футболистки крупно проиграли Ирландии в отборочном матче ЧМ-2023
11:01Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 459
10:46Обслуживание клиентов без "зеленого паспорта" в Грузии чревато последствиями
10:26Заза Саралидзе попросил президента помиловать осужденных за убийство сына
09:52Гороскоп на сегодня 2 декабря 2021 по знакам зодиака
09:36Вакцинированные "Спутником" смогут получить ковид-паспорт по прибытии в Грузию
09:20Курс лари на среду – 3,1179 GEL/$1
09:01Экономика Грузии продолжает рекордно расти – новая статистика
08:32С 1 декабря смягчаются ограничения на работу ресторанов, театров и кинотеатров
08:02С 1 декабря в Грузии действуют новые правила импорта и продажи газовых устройств
07:32Экспорт мандаринов из Грузии вырос в два раза