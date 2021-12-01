https://sputnik-georgia.ru/20211201/advokata-saakashvili-mogut-ne-dopustit-na-sudebnyy-protsesse-i-lishit-litsenzii-262509555.html
Адвоката Саакашвили могут не допустить на судебный процессе и лишить лицензии
Адвоката Саакашвили могут не допустить на судебный процессе и лишить лицензии
Следственные органы изучают законность действий Гварамия на судебном процессе 01.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-01T13:31+0400
2021-12-01T13:31+0400
2021-12-01T13:54+0400
новости
грузия
михаил саакашвили
тбилиси
тбилисский городской суд
ника гварамия
сандро гиргвлиани
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0f/262069174_0:133:1280:854_1920x0_80_0_0_7bf74b52695590c056279bbdf910ba97.jpg
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии возбудила уголовное дело в отношении адвоката экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Ники Гварамия из-за оскорбления прокуроров, говорится в заявлении на сайте ведомства.В понедельник, 29 ноября, Саакашвили впервые со дня ареста доставили в Тбилисский городской суд. На этот раз рассматривалось дело о разгоне акции 7 ноября 2007 года. Экс-президент обвиняется в превышении служебных полномочий и ему грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.Гварамия защищал интересы Саакашвили в суде. Как отмечено в заявлении Генпрокуратуры, в ходе судебного заседания Гварамия обратился к прокурорам с оскорбительными словами, которые на тот момент остались без внимания суда и других участников процесса. Однако на основании распространенных видеокадров трансляции судебного процесса, в следственной службе прокуратуры Тбилиси началось следствие по факту оскорбления участника процесса.Кроме того, ведомство уже обратилось к комиссии этики Ассоциации адвокатов Грузии с просьбой дать правовую оценку вышеуказанному действию Гварамия и начать против него дисциплинарное производство.Реакция ГварамияНа заявление Генпрокуратуры Гварамия ответил на своей странице в соцсети Facebook. Как написал адвокат, его не интересует и тем более не пугает очередное уголовное дело, которое "сшито" против него.Защитник интересов Саакашвили также обратился к Ассоциации адвокатов Грузии.Помимо дела о разгоне 7 ноября 2007 года, Саакашвили является фигурантом еще двух дел – о растрате госсредств и незаконном пересечении границы. Экс-президент уже приговорен в шести годам тюрьмы по двум уголовным делам – о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0f/262069174_122:151:1060:854_1920x0_80_0_0_519236bc468800296b52d53e488462b4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, михаил саакашвили, тбилиси, тбилисский городской суд, ника гварамия, сандро гиргвлиани, возвращение и арест саакашвили
Адвоката Саакашвили могут не допустить на судебный процессе и лишить лицензии
13:31 01.12.2021 (обновлено: 13:54 01.12.2021)
Следственные органы изучают законность действий Гварамия на судебном процессе
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik.
Генеральная прокуратура Грузии возбудила уголовное дело в отношении адвоката экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Ники Гварамия из-за оскорбления прокуроров, говорится в заявлении
на сайте ведомства.
В понедельник, 29 ноября, Саакашвили впервые со дня ареста доставили в Тбилисский городской суд. На этот раз рассматривалось дело о разгоне акции 7 ноября 2007 года. Экс-президент обвиняется в превышении служебных полномочий и ему грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.
Гварамия защищал интересы Саакашвили в суде. Как отмечено в заявлении Генпрокуратуры, в ходе судебного заседания Гварамия обратился к прокурорам с оскорбительными словами, которые на тот момент остались без внимания суда и других участников процесса. Однако на основании распространенных видеокадров трансляции судебного процесса, в следственной службе прокуратуры Тбилиси началось следствие по факту оскорбления участника процесса.
"Кроме того, из-за неуважения, проявленного адвокатом Н. Гварамия к участнику процесса, сторона обвинения на очередном заседании по делу Михаила Саакашвили обратится к суду с ходатайством и потребует выдворить адвоката Нику Гварамия из зала суда", – отмечено в заявлении на сайте Генпрокуратуры.
Кроме того, ведомство уже обратилось к комиссии этики Ассоциации адвокатов Грузии с просьбой дать правовую оценку вышеуказанному действию Гварамия и начать против него дисциплинарное производство.
Реакция Гварамия
На заявление Генпрокуратуры Гварамия ответил на своей странице в соцсети Facebook. Как написал адвокат, его не интересует и тем более не пугает очередное уголовное дело, которое "сшито" против него.
"Посмотрим, примут ли они незаконное решение и выдворят ли меня из заседания. Тем самым незаконно и необоснованно откажут мне в осуществлении права на защиту, а Саакашвили – в правовой защите с помощью выбранного им адвоката", – написал Гварамия.
Защитник интересов Саакашвили также обратился к Ассоциации адвокатов Грузии.
Помимо дела о разгоне 7 ноября 2007 года, Саакашвили является фигурантом еще двух дел – о растрате госсредств и незаконном пересечении границы. Экс-президент уже приговорен в шести годам тюрьмы по двум уголовным делам – о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.