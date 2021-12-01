https://sputnik-georgia.ru/20211201/ezhenedelnyy-brifing-marii-zakharovoy---video-262512937.html
Еженедельный брифинг Марии Захаровой - видео
Еженедельный брифинг Марии Захаровой - видео
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой 01.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-01T11:19+0400
2021-12-01T11:19+0400
2021-12-01T14:19+0400
политика
россия
мария захарова
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Мария Захарова проводит еженедельный брифинг. Официальный представитель МИД России по сложившейся из-за пандемии традиции комментирует главные внешнеполитические темы и отвечает на вопросы журналистов в формате видеоконференции.
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политика, россия, мария захарова, видео
Еженедельный брифинг Марии Захаровой - видео
11:19 01.12.2021 (обновлено: 14:19 01.12.2021)
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой
Мария Захарова проводит еженедельный брифинг. Официальный представитель МИД России по сложившейся из-за пандемии традиции комментирует главные внешнеполитические темы и отвечает на вопросы журналистов в формате видеоконференции.