Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211201/kurs-lari-na-sredu--31179-gel1-262490355.html
Курс лари на среду – 3,1179 GEL/$1
Курс лари на среду – 3,1179 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0312 лари по отношению к доллару 01.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-01T09:20+0400
2021-12-01T09:20+0400
экономика
грузия
лари
доллар
национальный банк грузии
курс лари к доллару на сегодня в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260142867_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_67171df8e81c8f9929c85dc295c987df.jpg
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 1 декабря в размере 3,1179 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0312 лари по отношению к доллару.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260142867_444:0:3121:2008_1920x0_80_0_0_19e9e884fee960e54bbf0eb96167278e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экономика, грузия, лари, доллар, национальный банк грузии, курс лари к доллару на сегодня в грузии

Курс лари на среду – 3,1179 GEL/$1

09:20 01.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliОбменные пункты на Вокзальной площади
Обменные пункты на Вокзальной площади - Sputnik Грузия, 1920, 01.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0312 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 1 декабря в размере 3,1179 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0312 лари по отношению к доллару.
© SputnikКросс-курс основных валют на 1 декабря
Кросс-курс основных валют на 1 декабря - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2021
Кросс-курс основных валют на 1 декабря
© Sputnik
Читайте также:
Экономист назвал причины стабилизации курса грузинской валюты
Бизнес-ассоциация Грузии: у лари есть потенциал для дальнейшего укрепления
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:31Верхний Ларс сегодня: на дороге из Грузии в Россию введены ограничения
11:22Фактурные образы селебрити: звезды на красной дорожке Fashion Awards-2021 в Лондоне
11:16Грузинские футболистки крупно проиграли Ирландии в отборочном матче ЧМ-2023
11:01Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 459
10:46За обслуживание клиентов без "зеленого статуса" бизнес-объекты Грузии будут штрафовать
10:26Заза Саралидзе попросил президента помиловать осужденных за убийство сына
09:52Гороскоп на сегодня 2 декабря 2021 по знакам зодиака
09:36Вакцинированные "Спутником" смогут получить ковид-паспорт по прибытии в Грузию
09:20Курс лари на среду – 3,1179 GEL/$1
09:01Экономика Грузии продолжает рекордно расти – новая статистика
08:32С 1 декабря смягчаются ограничения на работу ресторанов, театров и кинотеатров
08:02С 1 декабря в Грузии действуют новые правила импорта и продажи газовых устройств
07:32Экспорт мандаринов из Грузии вырос в два раза
07:01С 1 декабря в Грузии наступает эра ковид-паспортов - все что надо знать
01:16Два человека в Тбилиси скончались от отравления угарным газом
00:41Новые страсти по Конституции Грузии - чего опасается оппозиция
ВчераВ рамках строительства трассы Восток –Запад в Грузии построят новый мост
ВчераПартию картофеля из Грузии не пустили в Азербайджан
ВчераГлава Агентства гражданской авиации Грузии избран вице-президентом EUROCONTROL
ВчераСлужба госинспектора расследует действия полиции на акции протеста в Тбилиси