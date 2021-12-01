https://sputnik-georgia.ru/20211201/rasstroilas-mat-buzovoy-uzhasnulo-sostoyanie-zvezdy-v-bolnitse---262506827.html

Расстроилась: мать Бузовой ужаснуло состояние звезды в больнице

Расстроилась: мать Бузовой ужаснуло состояние звезды в больнице

Шокированная родительница звезды не смогла сдержать эмоций при виде дочери, о чем рассказала поклонникам

2021-12-01T13:16+0400

2021-12-01T13:16+0400

2021-12-01T13:16+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

ольга бузова

российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Мама российской телезвезды Ольги Бузовой не смогла сдержать эмоций в больнице – Ирина призналась, что расстроилась, увидев свою дочь. Недавно Бузова начала жаловаться на проблемы с рукой. По словам артистки, у нее обострилась давняя травма, полученная на шоу "Ледниковый период". Неделю назад Бузова начала лечение и была госпитализирована, после чего сбежала из больницы ради съемок и дня рождения отца. Но травма снова дала знать о себе и Бузова вернулась в стены госпиталя. Мать Бузовой решила проведать свою дочь в больнице. 62-летняя Ирина была шокирована состоянием Ольги. По ее словам, артистка даже не могла пошевелить рукой. "Я очень расстроилась. Не думала, что это настолько серьезно. Когда видишь, что твой ребенок не может ни поднять пальчики, кисть, ни разогнуть – это, конечно, тяжело", – рассказала Бузова-старшая изданию Life и заверила, что будет поддерживать дочку. Сама звезда планирует вернуться к работе в декабре. Несмотря на серьезный курс лечения, Ольга не теряет надежды принять участие в новогодних концертах и огоньках.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211130/mne-nuzhna-moya-ruka-buzovu-snova-otpravili-v-bolnitsu-262469161.html

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ольга бузова, российский шоу-бизнес