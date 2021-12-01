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С 1 декабря смягчаются ограничения на работу ресторанов, театров и кинотеатров
С 1 декабря смягчаются ограничения на работу ресторанов, театров и кинотеатров
В бары, рестораны и объекты культуры будут допускать только лица с "зеленым" QR-кодом 01.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-01T08:32+0400
2021-12-01T08:32+0400
2021-12-01T08:32+0400
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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Согласно постановлению правительства с 1 декабря снимаются ограничения на работу баров и ресторанов по всей территории Грузии.До сегодняшнего дня рестораны и бары в стране работали только до 23:00.Вход в сами рестораны будет доступен с 1 декабря только по QR-коду. При этом ограничение на число людей за одним столиком – не более 6 человек, как и перегородки между столами в ресторане, останется в силе.Что касается работы театров и кинотеатров, то с 1 декабря допустимое количество зрителей увеличится с 30% до 50%. При этом будут допускаться лица только с "зеленым" QR-кодом.Ассоциация рестораторов Грузии приветствует отмену временных ограничений >>На 1 декабря закрытыми останутся ночные клубы . Для них все еще действует запрет на работу, который будет снят только после улучшения эпидемиологической ситуации в стране.Ковид-паспорт полагается полностью вакцинированным гражданам Грузии и иностранцам, переболевшим на территории Грузии, а также тем, у кого отрицательный ПЦР-тест или быстрый текст. Пока во всех случаях, кроме тестов, "зеленый паспорт" будет бессрочным. С ПЦР-тестом он будет действовать в течение 72 часов, а с быстрым - 24 часа.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса
С 1 декабря смягчаются ограничения на работу ресторанов, театров и кинотеатров
В бары, рестораны и объекты культуры будут допускать только лица с "зеленым" QR-кодом
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Согласно постановлению правительства с 1 декабря снимаются ограничения на работу баров и ресторанов по всей территории Грузии.
До сегодняшнего дня рестораны и бары в стране работали только до 23:00.
Вход в сами рестораны будет доступен с 1 декабря только по QR-коду. При этом ограничение на число людей за одним столиком – не более 6 человек, как и перегородки между столами в ресторане, останется в силе.
Что касается работы театров и кинотеатров, то с 1 декабря допустимое количество зрителей увеличится с 30% до 50%. При этом будут допускаться лица только с "зеленым" QR-кодом.
На 1 декабря закрытыми останутся ночные клубы . Для них все еще действует запрет на работу, который будет снят только после улучшения эпидемиологической ситуации в стране.
Ковид-паспорт полагается полностью вакцинированным гражданам Грузии и иностранцам, переболевшим на территории Грузии, а также тем, у кого отрицательный ПЦР-тест или быстрый текст. Пока во всех случаях, кроме тестов, "зеленый паспорт" будет бессрочным. С ПЦР-тестом он будет действовать в течение 72 часов, а с быстрым - 24 часа.
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