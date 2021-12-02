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Грузинские яблоки вывозятся в основном в Россию
Грузинские яблоки вывозятся в основном в Россию
Процесс сдачи нестандартных яблок начался в стране с 10 сентября, а их закупка перерабатывающими компаниями продлится до 15 декабря 02.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-02T07:32+0400
2021-12-02T07:32+0400
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сельское хозяйство грузии
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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Из Грузии с 1 августа экспортировано 2 982 тонны яблок на сумму 1,9 миллиона долларов, говорится в сообщении Минсельхоза страны.По данным за отчетный период, собранные в Грузии яблоки в основном экспортировались в Российскую Федерацию (2 977 тонн). Оставшиеся 5 тонн уехали в соседнюю Армению.За отчетный период экспортная цена выросла на 50% на фоне снижения объема экспорта яблок.С целью увеличения производства и экспорта яблок в Грузии осуществляется программа закладки новых садов "Посади будущее". Яблоневые сады в рамках этой программы разбиты на 1 128 гектарах.Чтобы облегчить экспорт фруктов, необходимая документация готовится и выдается по принципу "одного окна". К процессу привлечены представители фитосанитарных и таможенных служб.Правительство Грузии в этом году, как и в прошлом, помогает фермерам реализовать урожай нестандартных яблок по фиксированным ценам.Согласно программе субсидирования, государство возместит перерабатывающим компаниям 0,10 лари за килограмм, если они будут принимать нестандартные яблоки от фермеров по цене минимум 0,22 лари за килограмм. Закупка будет производиться до 15 декабря.Программа стимулирования сбыта урожая нестандартных яблок позволяет фермерам сдать некачественные яблоки по приемлемой цене. В то же время это помогает обеспечить сырьем предприятия по переработке фруктов. Концентрат, полученный при переработке нестандартных яблок, в основном экспортируется на рынки ЕС.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211126/bolshe-vsego-mandarinov-iz-gruzii-eksportirovano-v-rossiyu-262372336.html
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экономика, новости, грузия, сельское хозяйство грузии

Грузинские яблоки вывозятся в основном в Россию

07:32 02.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЯблоки в продуктовом магазине
Яблоки в продуктовом магазине - Sputnik Грузия, 1920, 02.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Процесс сдачи нестандартных яблок начался в стране с 10 сентября, а их закупка перерабатывающими компаниями продлится до 15 декабря
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Из Грузии с 1 августа экспортировано 2 982 тонны яблок на сумму 1,9 миллиона долларов, говорится в сообщении Минсельхоза страны.
По данным за отчетный период, собранные в Грузии яблоки в основном экспортировались в Российскую Федерацию (2 977 тонн). Оставшиеся 5 тонн уехали в соседнюю Армению.
За отчетный период экспортная цена выросла на 50% на фоне снижения объема экспорта яблок.
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С целью увеличения производства и экспорта яблок в Грузии осуществляется программа закладки новых садов "Посади будущее". Яблоневые сады в рамках этой программы разбиты на 1 128 гектарах.
Чтобы облегчить экспорт фруктов, необходимая документация готовится и выдается по принципу "одного окна". К процессу привлечены представители фитосанитарных и таможенных служб.
Правительство Грузии в этом году, как и в прошлом, помогает фермерам реализовать урожай нестандартных яблок по фиксированным ценам.
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Согласно программе субсидирования, государство возместит перерабатывающим компаниям 0,10 лари за килограмм, если они будут принимать нестандартные яблоки от фермеров по цене минимум 0,22 лари за килограмм. Закупка будет производиться до 15 декабря.
Программа стимулирования сбыта урожая нестандартных яблок позволяет фермерам сдать некачественные яблоки по приемлемой цене. В то же время это помогает обеспечить сырьем предприятия по переработке фруктов. Концентрат, полученный при переработке нестандартных яблок, в основном экспортируется на рынки ЕС.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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