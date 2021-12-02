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Ковид-статистика Грузии: новых случаев COVID-19 стало меньше, смертность остается высокой
Ковид-статистика Грузии: новых случаев COVID-19 стало меньше, смертность остается высокой
В клиниках Грузии к этому времени 1 674 тяжелых ковид-пациента, 379 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 02.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-02T12:23+0400
2021-12-02T12:23+0400
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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. За последние сутки в Грузии число новых случаев инфицирования COVID-19 по сравнению с предыдущим днем снизилось на 728 и составило 3 731, скончались 72 человека, сообщает пресс-служба правительства. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 853 833 случая заболевания коронавирусом, 12 191 стали жертвами COVID-19. За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 4 295 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 796 453 человека.Омикрон пошел гулять по миру – новый штамм коронавируса появился в 23 странах&gt;&gt;В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 1 491 новый случай инфицирования.В регионах ситуация выглядит следующим образом: Имерети – 646, Самегрело - Земо Сванети – 328, Шида Картли – 327, Кахети – 199, Квемо Картли – 196, Аджария – 172, Самцхе-Джавахети – 146, Гурия – 104, Мцхета-Мтианети – 86, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 36.На данный момент в Грузии 45 163 активных случая заболевания, из них 6 541 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 674 пациентов тяжелое, из них 379 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 144 пациента помещены в ковид-гостиницы. 37 478 человек проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остаются 33 человека, в самоизоляции – 42 319.В Грузии за последние сутки сделано 50 626 тестов на коронавирус: 31 151 – на антиген, 19 475 – ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 1 декабря, составляет 7,37%, за две недели – 8,78%, за семь дней – 8,53%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, статистика

Ковид-статистика Грузии: новых случаев COVID-19 стало меньше, смертность остается высокой

12:23 02.12.2021
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliПолевой госпиталь для ковид-пациентов
Полевой госпиталь для ковид-пациентов - Sputnik Грузия, 1920, 02.12.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
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В клиниках Грузии к этому времени 1 674 тяжелых ковид-пациента, 379 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. За последние сутки в Грузии число новых случаев инфицирования COVID-19 по сравнению с предыдущим днем снизилось на 728 и составило 3 731, скончались 72 человека, сообщает пресс-служба правительства.
Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 853 833 случая заболевания коронавирусом, 12 191 стали жертвами COVID-19. За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 4 295 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 796 453 человека.
Омикрон пошел гулять по миру – новый штамм коронавируса появился в 23 странах>>
В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 1 491 новый случай инфицирования.
В регионах ситуация выглядит следующим образом: Имерети – 646, Самегрело - Земо Сванети – 328, Шида Картли – 327, Кахети – 199, Квемо Картли – 196, Аджария – 172, Самцхе-Джавахети – 146, Гурия – 104, Мцхета-Мтианети – 86, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 36.
На данный момент в Грузии 45 163 активных случая заболевания, из них 6 541 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 674 пациентов тяжелое, из них 379 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 144 пациента помещены в ковид-гостиницы. 37 478 человек проходят курс лечения на дому.
Эпидемия коронавируса - пожилые люди на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920, 02.12.2021
Грузинские пенсионеры стали активнее вакцинироваться от коронавируса
07:01
В карантинных пространствах остаются 33 человека, в самоизоляции – 42 319.
В Грузии за последние сутки сделано 50 626 тестов на коронавирус: 31 151 – на антиген, 19 475 – ПЦР-тестов.
Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 1 декабря, составляет 7,37%, за две недели – 8,78%, за семь дней – 8,53%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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