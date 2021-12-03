https://sputnik-georgia.ru/20211203/oppozitsiya-sorvala-pervoe-zasedanie-sakrebulo-v-batumi-262573089.html

Оппозиция сорвала первое заседание сакребуло в Батуми

Оппозиция сорвала первое заседание сакребуло в Батуми

Как заявил депутат от "Лело", если сакребуло Батуми не будет оппозиционным, то оно не может быть легитимным 03.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-03T15:33+0400

2021-12-03T15:33+0400

2021-12-03T16:47+0400

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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Заседание новоизбранного сакребуло (совещательный орган) Батуми сорвалось из-за отсутствия кворума – оппозиционные депутаты покинули зал заседания в знак протеста, сообщает корреспондент Sputnik Грузия.Смерть оппозиционного депутата в Батуми: "Грузинскую мечту" обвинили в давлении>>В начале заседания заявление сделала депутат Нази Путкарадзе, которая является сестрой покойного депутата Нугзара Путкарадзе. По официальной версии, Путкарадзе скончался в результате сердечного приступа. Однако представители оппозиции утверждают, что избранного члена сакребуло пытались подкупить и оказывали на него давление.В свою очередь, член оппозиционной партии "Лело" Ираклий Куправа заявил, что если сакребуло Батуми не будет оппозиционным, то оно не может быть легитимным."Если сакребуло Батуми не будет легитимным, ни на одном заседании не будет кворума. Это единое решение оппозиции, которое мы все учитываем и следуем этому пути", – заявил Куправа.Как заявил член правящей партии "Грузинская мечта" Наталья Зоидзе, следствие по делу Путкарадзе ведется и результаты станут известны в ближайшем будущем. По ее словам, очередное заседание сакребуло будет назначено в соответствие с законом."Дата еще одного собрания будет назначена в соответствии с законом. Мы вновь соберемся. Как собравшиеся будут действовать и как будет проходить процесс – это также предусмотрено законом", – отметила Зоидзе.Из-за срыва заседания депутаты сакребуло не смогли выбрать председателя и его заместителей.После смерти Путкарадзе в батумском сакребуло у "Нацдвижения" остается 14 депутатов. Правящая партия получила 16 из 35 мест, партия экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" – три места, "Лело для Грузии" – одно. Один из избранных депутатов партии "Для Грузии" покинул ее и продолжит свою деятельность в качестве независимого депутата.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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