https://sputnik-georgia.ru/20211203/strategiya-gakhariya-partiya-eks-premera-raskryla-svoyu-tsel-262569002.html

Стратегия Гахария - партия экс-премьера раскрыла свою цель

Стратегия Гахария - партия экс-премьера раскрыла свою цель

Команда бывшего главы правительства намерена балансировать силы правящей партии и оппозиции 03.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-03T14:16+0400

2021-12-03T14:16+0400

2021-12-03T15:59+0400

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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии" не примет участия в избрании председателя сакребуло и в процедуре комплектации комиссии в Зугдиди, Сенаки, Чхороцку и Цаленджиха, заявил исполнительный секретарь партии Бердия Сичинава.В 64 городах и районах Грузии сегодня проходят первые заседания местных совещательных органов – сакребуло, избранных по итогам выборов. Партия Гахария показала третий результат на местных выборах по пропорциональной системе, уступив "Грузинской мечте" и "Единому национальному движению". Теперь голоса депутатов от партии Гахария в сакребуло будут решающими в тех городах и районах, где разница между депутатским составом "Мечты" и ЕНД минимальная.По его словам, из тех муниципалитетов, где партия имеет решающие голоса, партия "Для Грузии" представит своих кандидатов на пост в председателей сакребуло только в Мартвили и Рустави."В остальных муниципалитетах, где у нас также есть решающие голоса – в Зугдиди, Сенаки, Чхороцку и Цаленджиха, мы будем присутствовать на заседании, однако не примем участия в процедуре избрания председателей сакребуло и их заместителей, а также в комплектации комиссий", – заявил Сичинава.Что касается остальных муниципалитетов, где у партии Гахария нет решающих голосов, однако есть достаточное количество голосов, чтобы назвать своих кандидатов в председатели сакребуло, на первом же заседании сакребуло будут представлены кандидаты от партии как на пост председателя совещательного органа, так и на другие позиции.Кроме того, во всех сакребуло, где у партии есть достаточное количество голосов, партия "Для Грузии" создает фракции.При этом исполнительный секретарь партии отметил, что они предложили "Грузинской мечте" и "Единому национальному движению" открытое совместное сотрудничество с учетом интересов муниципалитетов и проживающего там населения, на что получили отказ.Что касается Батуми, то накануне руководитель региональной организации Аджарии Ираклий Микеладзе заявил, что члены партии не будут принимать участия в первом заседании новоизбранного сакребуло.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211202/gakhariya-gotovitsya-k-atake--pochemu-molchit-eks-premer-gruzii-262541839.html

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