https://sputnik-georgia.ru/20211205/chislo-vyyavlennykh-v-gruzii-sluchaev-koronavirusa-za-sutki-vyroslo-na-3-410-262602584.html

Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки выросло на 3 410

Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки выросло на 3 410

За последние 24 часа от коронавируса скончались 46 человек, вылечились 4 732 пациента 05.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-05T10:55+0400

2021-12-05T10:55+0400

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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 410. Скончались 46 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 865 293 случая заражения.Антитело для всех штаммов коронавируса нашли в Китае>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4 732 человека, с начала пандемии – 806 596. Скончались 12 344.За сутки сделано 37 714 теста, в том числе 20 679 на антиген и 17 035 ПЦР-тестов.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 9,04%, за последние 14 дней – 8,63%, за последние семь дней – 8,33%.К этому времени в Грузии сделано 2 234 180 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 7 413.В карантине в данное время находятся 36 человек, в стационарах – 6 458, в ковид-гостиницах –1 242.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19