https://sputnik-georgia.ru/20211205/sidelka-v-tbilisi-ili-istoriya-o-polze-pravilno-formulirovat-svoi-mysli-262442252.html

Сиделка в Тбилиси, или История о пользе правильно формулировать свои мысли

Сиделка в Тбилиси, или История о пользе правильно формулировать свои мысли

Иногда очень важно ясно понимать: кого вы ищете и для чего, а также правильно транслировать свою просьбу остальным. А то получится, как у Нино с Русико 05.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-05T16:01+0400

2021-12-05T16:01+0400

2021-12-05T16:04+0400

рассказы мариам сараджишвили

мариам сараджишвили

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-... Не могу больше. Еще одна бессонная ночь меня добьет! - Русико пожаловалась дочери за завтраком, с взглядом воскресшего зомби допивая кофе. Да и как тут было не дойти до ручки.Уже две недели как у ее мужа, старого Лексо, поменялся день на ночь. Днем дремал, а ночью в нем просыпалась жажда общения и деятельности одновременно. Но как ее осуществить, когда уже месяц дед лежал с переломом шейки бедра. Операция прошла удачно, но учиться ходить без посторонней помощи не выходило. Весь день с ним возилась смиренница-жена: меняла памперсы, кормила, обмывала, но на ночное бдение ее уже не хватало.Дочь, Нино, забегала проведать родителей между работой, закупала все необходимое и сама ломала голову над тем, как разгрузить мать. И ее прагматический ум, получив сигнал о жалобе, выдал наиболее легкий выход из нарисовавшегося тупика:- Подожди-ка, я позвоню в Красный крест. Может, там есть какие-то ходы-выходы для лежачих больных. Это их прямая специфика.Тут же поискала необходимый контакт Гуглом, перезвонила и озвучила полученный ответ:- К ним только социально незащищенные и полностью одинокие. Мы не подходим.Минут пять Нино соображала, потом просияла от новой эврики:- А может, твоему мамао (груз. отец, священник - примеч. ред.) позвонить? Зря, что ли ты столько лет каждое воскресенье туда ходила. Пусть выделят кого-нибудь в помощь. Благое дело, а для кого-то возможность грехи замаливать. Есть же вашей церкви какие-нибудь кающиеся грешники?Русико поджала губы и уткнулась взглядом в узоры кофейной гущи на дне выпитой чашки.- Не говори глупостей.- А что, я серьезно, - Нино отставила кофе в сторону. - Я в кино видела. Братья, сестры, взаимовыручка… Кто-то же это все организовывает. Надо просто позвонить.Русико вздохнула. Дочка бывала в церкви в лучшем случае два раза в год по большим праздникам и то мимолетно, не вникая в особенности.Нино уже завладела записной книжкой матери и нашла мобильный ее духовника. Русико и опомниться не успела, как завязался разговор.- … Это вы, о. Александр? У нас тут проблема с отцом. Срочно нужна сиделка. Ночная… Как вы не в курсе?..Какое-то время Нино молча слушала, кивала невидимому собеседнику, потом попрощалась и отключила телефон.- … Сказал, что помолится…- доложила удивленно-непонимающе. Но тут же взбодрилась. - Окей, будем искать в другом месте! - и застучала пальчиками со свежим шеллаком по экрану, набирая текстик.И на одном из тбилисских форумов через пять минут появился пост о поиске ночной сиделки. Максимальная цена 30 лари за ночь бодрствования. Тут же появились ответные коменты:-...За такие копейки пашите сами.-… Я могу прийти и проконсультировать, как раскладывать карты таро. Они покажут конец вашего мучения.-… Ищите только в своем районе. Нас скоро закроют на очередной локдаун.Неожиданно в этом разнобойном гаме сиделка нашлась сама собой, обещала быть сегодня вечером и даже приступить с ходу к делу.Нино радостно потерла руки и объявила матери:- Вот и конец твоим мучениям. Фейсбук решит все проблемы.Тут из комнаты Лексо донесся призывной стук ложки, и Русико побежала ликвидировать причину вызова.Сиделка оказалась пунктуальной не по-тбилисски: явилась ровно в 9, ни минутой позже. Высокая, прямая, будто спицу проглотившая, она представилась Изой, шагнула в узкую прихожую и, стуча высокими каблуками, направилась к указанной комнате.Там вышеуказанная Изо мельком взглянула в сторону больного, достала из сумочки газетку, постелила на стул и села поверх покрытия. Потом достала из сумочки детектив в мягкой обложке, демонстративно посмотрела на настенные часы и громогласно объявила:- Время пошло.Русико вытаращила глаза и, заикаясь, начала перечислять.- Вот тут у меня памперсы, тут мазь, вата. Лексо обычно хочет общаться. Он работал на руководящей должности…Изо посмотрела поверх очков на Русико, царственно кивнула и углубилась в чтение.Русико удивилась индифферентной реакции сиделки, но решила, что профи видно по полету, и пошла спать.Через час ее разбудил рев мужа. Русико вскочила и пошла на плохо сгибающихся ногах в комнату Лексо. Сиделка сидела в той же позе, с несгибаемой спиной и детективом в руках. Ах, да еще в ушах появились беруши. На кровати полусидел Лексо с красной физиономией, что означало крайнюю степень гнева. Он рвал и метал:- Где вы нашли эту чертову куклу??? Люди вы или кто? Она меня просто не слышит. Я весь мокрый. Русико, убери эту гадость!!!Амбре, исходящее от кровати, непреложно указывало на активную работу желудка. Русико на автопилоте бросилась к пачке памперсов, привычными движениями подготавливая поле деятельности.Сиделка, сохраняя олимпийское спокойствие, продолжала перелистывать детектив. Русико закончила возню с памперсами и обратилась к сиделке.- Я иду спать. Вы уж следите за ситуацией.Последовал молчаливый кивок головой.Не успела Русико прилечь, опять Лексо бешено застучал в свой импровизированный "колокол" – ложкой об борт кровати. Пришлось поднять с себя с кровати и пойти выяснять из-за чего сыр-бор на этот раз.- Измерь мне давление! Что-то в затылок давит!Русико взялась за фонендоскоп. Померила. Оказалось, ложная тревога. Успокоила Лексо, поцеловала. Изо же сделала легкий выговор.- Изо, обратите внимание. Аппарат кладу вот сюда.Опять еле заметный кивок и косой взгляд поверх очков от книги.Русико пошла спать, заметив, что часы уже показывали 3 часа ночи. Еще оставалась надежда выспаться до наступления рассвета.Только забылась сном, опять стук, крик. Ооо, да что это такое???Русико, как сомнамбула, оторвала себя от подушки и пошла на зов, хватаясь за стены. Напоролась тут же на свежий выговор:- Русико, убери эту дуру от меня! Я не могу разговаривать с манекеном. Рассказываю ей про свою молодость, она и ухом не ведет. Умоляю, посиди рядом.Русико посидела полчасика, всячески давя в себе зевоту и подперевшись рукой. Лексо с жаром рассказывал ей по сотому кругу, что сказал ему завкафедрой в 78-ом году на защите диссертации.Кое-как утихомирила наплыв воспоминаний и снова отпросилась спать. Сиделке продолжавшей невозмутимо восседать с детективом сделала серьезное внушение.- Я не понимаю, вы случайно не перепутали мой дом с избой-читальней?!За что и удостоилась внепланового взгляда поверх очков от манекена в женском обличии.- Я исполняю свои обязанности. Сижу в вашем помещении в обговоренное время с 9 вечера до 7 утра.Русико аж присела от неожиданности. Вышел этакий пикантный книксен.- Вы не памперс не поменяли, ни давление не измерили, ни разговаривать с нашим больным не хотите.Изо соизволила-таки отложить слегка в сторону уже почти прочитанный детектив и разлепила уста сахарные:- Вы наняли меня сидеть. Понимаете, си-деть. Могу повторить по буквам. С 9 вечера до 7 утра. В посте не было ни слова ни про памперсы, ни про давление, ни про функции психотерапевта. Я не виновата, если вы или ваша дочь не умеете правильно формулировать свои мысли. Да, и я не обязана их считывать с ваших мозгов, не обремененных лишними извилинами.Русико возмутилась.- Вы у нас больше не работаете!Изо усмехнулась, потарабанив пальцами в перстнях по столу.- Очень надо. Дайте мне мои тридцать лари, и я уйду сейчас же.Лексо прохрипел с кровати.Русико полезла за деньгами и выложила искомую сумму на стол. Но не тут-то было. Изо смерила деньги взглядом, полным презрения.- Вот исполнится 7 часов и уйду. Никто не посмеет сказать, что я, Изо Гоголадзе, взяла незаработанные деньги. Гоголадзе за чужое не цепляются.Дальше все слилось в один нестройный хор голосов. Русико, Лексо, Изо говорили все разом. Каждый свое. К 7 все закончилось.После этой эпохальной ночи Русико и Нино пришли к выводу, что лучше нести чемодан без ручки самим, с Божьей помощью, но объединенными усилиями, потому что как сказал Лексо: "Вторую такую сиделку я не перенесу".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2021

Мариам Сараджишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23354/05/233540540_0:0:900:899_100x100_80_0_0_649e64417de96bbc5a0af910e8deaa5c.jpg

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рассказы мариам сараджишвили, мариам сараджишвили