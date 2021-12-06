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Грузинский футболист стал чемпионом Эстонии в составе "Левадии"
Грузинский футболист стал чемпионом Эстонии в составе "Левадии"
В 32 матчах чемпионата спортсмен забил 24 гола и отдал 18 результативных передач 06.12.2021, Sputnik Грузия
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2021-12-06T11:17+0400
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ТБИЛИСИ, 6 дек – Sputnik. Бывший игрок сборной Грузии по футболу Закариа Бегларишвили стал чемпионом Эстонии в составе таллинской "Левадии".Для Бегларишвили прошедший сезон сложился крайне удачно. В 32 матчах чемпионата атакующий полузащитник забил 24 гола и отдал 18 результативных передач.Несмотря на внушительное количество забитых мячей, Бегларишвили не стал лучшим бомбардиром чемпионата Эстонии. Грузинского полузащитника опередил центрфорвард "Пайде" Хенри Аниер, на счету которого 26 голов. Однако, с 18 передачами грузин стал лучшим ассистентом чемпионата.Бегларишвили выступает за "Левадию" с января текущего года. В эстонский клуб полузащитник перешел из финского КТП.Что касается "Левадии", то таллинский клуб стал чемпионом Эстонии впервые с 2014 года и четвертый раз в своей истории.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, футбол, эстония

Грузинский футболист стал чемпионом Эстонии в составе "Левадии"

11:17 06.12.2021
© FB / FCI LevadiaЗакариа Бегларишвили
Закариа Бегларишвили - Sputnik Грузия, 1920, 06.12.2021
© FB / FCI Levadia
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В 32 матчах чемпионата спортсмен забил 24 гола и отдал 18 результативных передач
ТБИЛИСИ, 6 дек – Sputnik. Бывший игрок сборной Грузии по футболу Закариа Бегларишвили стал чемпионом Эстонии в составе таллинской "Левадии".
Для Бегларишвили прошедший сезон сложился крайне удачно. В 32 матчах чемпионата атакующий полузащитник забил 24 гола и отдал 18 результативных передач.
Несмотря на внушительное количество забитых мячей, Бегларишвили не стал лучшим бомбардиром чемпионата Эстонии. Грузинского полузащитника опередил центрфорвард "Пайде" Хенри Аниер, на счету которого 26 голов. Однако, с 18 передачами грузин стал лучшим ассистентом чемпионата.
Бегларишвили выступает за "Левадию" с января текущего года. В эстонский клуб полузащитник перешел из финского КТП.
Что касается "Левадии", то таллинский клуб стал чемпионом Эстонии впервые с 2014 года и четвертый раз в своей истории.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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