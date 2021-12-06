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Когда откроются и как будут работать ночные клубы в Грузии
Когда откроются и как будут работать ночные клубы в Грузии
Инспекция труда уже оштрафовала и опечатала один из ночных клубов в Тбилиси за нарушение ковид-ограничений 06.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-06T16:31+0400
2021-12-06T16:31+0400
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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Решение, когда и в какой форме возобновят работу ночные клубы, будет принято межведомственным координационным советом во вторник - к такой договоренности пришли представители Ассоциации ночных клубов и Минздрав Грузии.Инспекция труда Грузии продолжит штрафовать самовольно открывшиеся ночные клубы>>В прошлые выходные инспекция труда предупредила владельцев ночных клубов, что нельзя открывать заведения до разработки окончательных регуляций, в противном случае им грозят штрафы и другие санкции."Фактически, можно сказать, что была достигнута договоренность с ночными клубами и соответствующими ассоциациями о разработке дополнительных правил", - сказал глава Службы инспекции труда Бека Перадзе.На прошедшей в понедельник встрече руководители клубов приняли предложение инспекции труда сменить вентиляционную систему, ограничить количество посетителей до 50% от общей вместимости помещения и проверять наличие ковид-паспортов. Теперь слово за правительственным координационным советом. Ранее, 3 декабря сотрудники инспекции труда оштрафовали на 10 тысяч лари (около 3,3 тысячи долларов) тбилисский клуб Khidi и опечатали его. Недовольные решением инспекции и ограничением работы клуба устроили немногочисленную акцию протеста.Ночные клубы в Грузии закрылись в марте 2020 года с началом ковид-пандемии. По словам главы Минздрава Екатерины Тикарадзе, работу объекты возобновят только после улучшения эпидситуации.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, коронавирус covid-19
Когда откроются и как будут работать ночные клубы в Грузии
16:31 06.12.2021 (обновлено: 18:25 06.12.2021)
Инспекция труда уже оштрафовала и опечатала один из ночных клубов в Тбилиси за нарушение ковид-ограничений
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Решение, когда и в какой форме возобновят работу ночные клубы, будет принято межведомственным координационным советом во вторник - к такой договоренности пришли представители Ассоциации ночных клубов и Минздрав Грузии.
В прошлые выходные инспекция труда предупредила владельцев ночных клубов, что нельзя открывать заведения до разработки окончательных регуляций, в противном случае им грозят штрафы и другие санкции.
"Фактически, можно сказать, что была достигнута договоренность с ночными клубами и соответствующими ассоциациями о разработке дополнительных правил", - сказал глава Службы инспекции труда Бека Перадзе.
На прошедшей в понедельник встрече руководители клубов приняли предложение инспекции труда сменить вентиляционную систему, ограничить количество посетителей до 50% от общей вместимости помещения и проверять наличие ковид-паспортов. Теперь слово за правительственным координационным советом.
Ранее, 3 декабря сотрудники инспекции труда оштрафовали на 10 тысяч лари (около 3,3 тысячи долларов) тбилисский клуб Khidi и опечатали его. Недовольные решением инспекции и ограничением работы клуба устроили немногочисленную акцию протеста.
Ночные клубы в Грузии закрылись в марте 2020 года с началом ковид-пандемии. По словам главы Минздрава Екатерины Тикарадзе, работу объекты возобновят только после улучшения эпидситуации.
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