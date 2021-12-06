https://sputnik-georgia.ru/20211206/meliya-otkazyvaetsya-idti-na-opros-v-sgb-262613774.html

Мелия отказывается идти на опрос в СГБ

Мелия отказывается идти на опрос в СГБ

Служба госбезопасности Грузии ведет расследование дела о заговоре с целью госпереворота 06.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-06T10:08+0400

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Председатель главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия заявил, что не намерен идти на опрос в Службу государственной безопасности Грузии.Текст приглашения в СГБ Мелия опубликовал на своей странице в соцсети Facebook в субботу, 4 декабря. Cогласно сообщению, следователь СГБ Ираклий Капланишвили приглашает Мелия на опрос в связи с его заявлениями по расследуемому им делу, а также для того, чтобы передать документ, в котором будут подробности дела.Председателя "Нацдвижения" пригласили на опрос в СГБ Грузии>>"Вся Служба государственной безопасности вместе со своими тысячами сотрудников заняты только преследованием оппозиции… Я не пойду в их адскую службу", – заявил Мелия в эфире телеканала ТВ Пирвели.Представители оппозиции и соратники Мелия считают, что сейчас СГБ хочет избавиться от главного организатора протестных акций."Выходки подобного типа, которые мы видим от Службы госбезопасности ежедневно, каждую неделю, еще больше усиливают чувство протеста среди населения", – заявил член ЕНД Давид Киркитадзе.Действия спецслужб подвергают критике и представители других оппозиционных партий."Это касается Ники Мелия, однако косвенно это фактически запугивание других лидеров оппозиции. Они могут шантажировать вас за простой разговор, простое телеинтервью и сделать вашу жизнь невыносимой", – заявил член партии "Стратегия Агмашенебели" Серго Чихладзе.Служба государственной безопасности Грузии 29 октября объявила, что ведет расследование по делу о попытке госпереворота, фигуранты которого намеревались использовать для дестабилизации возможное этапирование Михаила Саакашвили из руставской тюрьмы.Уголовное дело возбуждено по первой части 315 статьи Уголовного кодекса "Заговор в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти Грузии", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211124/gruzinskaya-oppozitsiya-rasskazhet-o-strategii-mirnoy-revolyutsii-do-kontsa-nedeli-262325745.html

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