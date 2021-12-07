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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 509
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 509
За последние 24 часа от коронавируса скончались 59 человек, вылечились 4 042 пациента, а с начала пандемии – 813 872 07.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-07T10:54+0400
2021-12-07T11:03+0400
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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 509. Скончались 59 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 871 580 случаев заражения. Ограничения без режима ЧП: правительство Грузии сможет еще год вводить ковид-запреты&gt;&gt;Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4 042 человека, с начала пандемии – 813 872. Скончались 12 466.За сутки сделано 47 328 тестов, в том числе 36 011 на антиген и 11 317 ПЦР-тестов.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 9,53%, за последние 14 дней – 8,52%, за последние семь дней – 8,13%.К этому времени в Грузии сделано 2 251 150 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 12 194.В карантине в данное время находятся 32 человека, в стационарах – 6 545, в ковид-гостиницах – 1 135.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 509

10:54 07.12.2021 (обновлено: 11:03 07.12.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПатрульная полиция и прохожие в масках
Патрульная полиция и прохожие в масках - Sputnik Грузия, 1920, 07.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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За последние 24 часа от коронавируса скончались 59 человек, вылечились 4 042 пациента, а с начала пандемии – 813 872
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 509. Скончались 59 человек.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 871 580 случаев заражения.
Ограничения без режима ЧП: правительство Грузии сможет еще год вводить ковид-запреты>>
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4 042 человека, с начала пандемии – 813 872. Скончались 12 466.
За сутки сделано 47 328 тестов, в том числе 36 011 на антиген и 11 317 ПЦР-тестов.
Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 9,53%, за последние 14 дней – 8,52%, за последние семь дней – 8,13%.
К этому времени в Грузии сделано 2 251 150 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 12 194.
В карантине в данное время находятся 32 человека, в стационарах – 6 545, в ковид-гостиницах – 1 135.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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