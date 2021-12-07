https://sputnik-georgia.ru/20211207/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-4-509-262644220.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 509

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 509

За последние 24 часа от коронавируса скончались 59 человек, вылечились 4 042 пациента, а с начала пандемии – 813 872 07.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-07T10:54+0400

2021-12-07T10:54+0400

2021-12-07T11:03+0400

пятая волна

общество

новости

грузия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0c/260469577_0:0:3436:1933_1920x0_80_0_0_8885825a52c6a9c0d537e40902c3479d.jpg

ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 509. Скончались 59 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 871 580 случаев заражения. Ограничения без режима ЧП: правительство Грузии сможет еще год вводить ковид-запреты>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4 042 человека, с начала пандемии – 813 872. Скончались 12 466.За сутки сделано 47 328 тестов, в том числе 36 011 на антиген и 11 317 ПЦР-тестов.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 9,53%, за последние 14 дней – 8,52%, за последние семь дней – 8,13%.К этому времени в Грузии сделано 2 251 150 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 12 194.В карантине в данное время находятся 32 человека, в стационарах – 6 545, в ковид-гостиницах – 1 135.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, коронавирус covid-19