https://sputnik-georgia.ru/20211207/chto-my-edim-na-dezertirskom-rynke-v-tbilisi-prikryli-shest-myasnykh-lavok-262656296.html

Что мы едим? На Дезертирском рынке в Тбилиси "прикрыли" шесть мясных лавок

Что мы едим? На Дезертирском рынке в Тбилиси "прикрыли" шесть мясных лавок

Специалисты обнаружили критические несоответствия на указанных объектах 07.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-07T15:19+0400

2021-12-07T15:19+0400

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Национальное агентство продовольствия Грузии приостановило работу шести мясных лавках неподалеку от "Дезертирского рынка" в центре Тбилиси, говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. Речь идет о так называемом "тоннеле", где и раньше не раз были выявлены нарушения.Из десяти проинспектированных объектов шесть (пять индивидуальных предпринимателей и ООО "Данте") были оштрафованы за критические несоответствия санитарным нормам, и их производственный процесс был приостановлен.В результате проверки 40 кг мяса неизвестного происхождения были опечатаны и уничтожены в соответствии с законом под надзором уполномоченного лица Агентства.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, что мы едим?