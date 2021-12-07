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Что мы едим? На Дезертирском рынке в Тбилиси "прикрыли" шесть мясных лавок
Что мы едим? На Дезертирском рынке в Тбилиси "прикрыли" шесть мясных лавок
Специалисты обнаружили критические несоответствия на указанных объектах 07.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-07T15:19+0400
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что мы едим?
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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Национальное агентство продовольствия Грузии приостановило работу шести мясных лавках неподалеку от "Дезертирского рынка" в центре Тбилиси, говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. Речь идет о так называемом "тоннеле", где и раньше не раз были выявлены нарушения.Из десяти проинспектированных объектов шесть (пять индивидуальных предпринимателей и ООО "Данте") были оштрафованы за критические несоответствия санитарным нормам, и их производственный процесс был приостановлен.В результате проверки 40 кг мяса неизвестного происхождения были опечатаны и уничтожены в соответствии с законом под надзором уполномоченного лица Агентства.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, что мы едим?

Что мы едим? На Дезертирском рынке в Тбилиси "прикрыли" шесть мясных лавок

15:19 07.12.2021 (обновлено: 15:40 07.12.2021)
© photo: AFP 2020 / GEOFFROY VAN DER HASSELTМясная лавка, фото из архива
Мясная лавка, фото из архива - Sputnik Грузия, 1920, 07.12.2021
© photo: AFP 2020 / GEOFFROY VAN DER HASSELT
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Специалисты обнаружили критические несоответствия на указанных объектах
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Национальное агентство продовольствия Грузии приостановило работу шести мясных лавках неподалеку от "Дезертирского рынка" в центре Тбилиси, говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.
Речь идет о так называемом "тоннеле", где и раньше не раз были выявлены нарушения.
Из десяти проинспектированных объектов шесть (пять индивидуальных предпринимателей и ООО "Данте") были оштрафованы за критические несоответствия санитарным нормам, и их производственный процесс был приостановлен.
В результате проверки 40 кг мяса неизвестного происхождения были опечатаны и уничтожены в соответствии с законом под надзором уполномоченного лица Агентства.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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