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Что мы едим? На Дезертирском рынке в Тбилиси "прикрыли" шесть мясных лавок
Что мы едим? На Дезертирском рынке в Тбилиси "прикрыли" шесть мясных лавок
Специалисты обнаружили критические несоответствия на указанных объектах 07.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-07T15:19+0400
2021-12-07T15:19+0400
2021-12-07T15:40+0400
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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Национальное агентство продовольствия Грузии приостановило работу шести мясных лавках неподалеку от "Дезертирского рынка" в центре Тбилиси, говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. Речь идет о так называемом "тоннеле", где и раньше не раз были выявлены нарушения.Из десяти проинспектированных объектов шесть (пять индивидуальных предпринимателей и ООО "Данте") были оштрафованы за критические несоответствия санитарным нормам, и их производственный процесс был приостановлен.В результате проверки 40 кг мяса неизвестного происхождения были опечатаны и уничтожены в соответствии с законом под надзором уполномоченного лица Агентства.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, что мы едим?
Что мы едим? На Дезертирском рынке в Тбилиси "прикрыли" шесть мясных лавок
15:19 07.12.2021 (обновлено: 15:40 07.12.2021)
Специалисты обнаружили критические несоответствия на указанных объектах
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik.
Национальное агентство продовольствия Грузии приостановило работу шести мясных лавках неподалеку от "Дезертирского рынка" в центре Тбилиси, говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook
.
Речь идет о так называемом "тоннеле", где и раньше не раз были выявлены нарушения.
Из десяти проинспектированных объектов шесть (пять индивидуальных предпринимателей и ООО "Данте") были оштрафованы за критические несоответствия санитарным нормам, и их производственный процесс был приостановлен.
В результате проверки 40 кг мяса неизвестного происхождения были опечатаны и уничтожены в соответствии с законом под надзором уполномоченного лица Агентства.
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