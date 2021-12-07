https://sputnik-georgia.ru/20211207/glava-inspektsii-truda-gruzii-nazval-veroyatnye-sroki-otkrytiya-nochnykh-klubov-262664383.html

Глава инспекции труда Грузии назвал вероятные сроки открытия ночных клубов

Глава инспекции труда Грузии назвал вероятные сроки открытия ночных клубов

Бека Перадзе утверждает, что протокол безопасности для ночных клубов уже практически разработан и они могут открыться уже 16-17 декабря 07.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-07T17:08+0400

2021-12-07T17:08+0400

2021-12-07T17:08+0400

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Ночные клубы в Грузии могут открыться 16-17 декабря, об этом заявил глава Департамента инспекции труда Минздрава Грузии Беки Перадзе Первому каналу.Этот вопрос по договоренности инспекции труда с Ассоциацией ночных клубов должен был решиться на сегодняшнем совещании Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией, однако вопрос остался открытым.Вопрос открытия ночных клубов в Грузии пока не решен>>По словам Перадзе, работа над протоколом безопасности, который должен быть утвержден приказом министра, практически завершена. Но решение об открытии клубов должен принять Координационный совет, отметил он.Несколько дней назад, после введения 1 декабря в Грузии "зеленых паспортов", инспекция труда начала активно встречаться с представителями различных бизнес-секторов, в том числе с Ассоциацией ночных клубов. В ходе встреч обсуждались вопросы безопасного, устойчивого восстановления деятельности объектов и соблюдения установленных регуляций.Ассоциация и инспекция труда пришли к соглашению, что ночные клубы возобновят работу в ближайшем будущем, для чего будет разработан специальный протокол безопасности, который обеспечит максимальную защиту посетителей клубных мероприятий.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса