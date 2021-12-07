https://sputnik-georgia.ru/20211207/glava-inspektsii-truda-gruzii-nazval-veroyatnye-sroki-otkrytiya-nochnykh-klubov-262664383.html
Глава инспекции труда Грузии назвал вероятные сроки открытия ночных клубов
Глава инспекции труда Грузии назвал вероятные сроки открытия ночных клубов
Бека Перадзе утверждает, что протокол безопасности для ночных клубов уже практически разработан и они могут открыться уже 16-17 декабря 07.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-07T17:08+0400
2021-12-07T17:08+0400
2021-12-07T17:08+0400
пятая волна
новости
грузия
коронавирус covid-19
ограничения из-за коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23451/51/234515142_0:145:1105:767_1920x0_80_0_0_fad317f27cf56cb6d54f7d3ce68b7b1d.jpg
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Ночные клубы в Грузии могут открыться 16-17 декабря, об этом заявил глава Департамента инспекции труда Минздрава Грузии Беки Перадзе Первому каналу.Этот вопрос по договоренности инспекции труда с Ассоциацией ночных клубов должен был решиться на сегодняшнем совещании Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией, однако вопрос остался открытым.Вопрос открытия ночных клубов в Грузии пока не решен>>По словам Перадзе, работа над протоколом безопасности, который должен быть утвержден приказом министра, практически завершена. Но решение об открытии клубов должен принять Координационный совет, отметил он.Несколько дней назад, после введения 1 декабря в Грузии "зеленых паспортов", инспекция труда начала активно встречаться с представителями различных бизнес-секторов, в том числе с Ассоциацией ночных клубов. В ходе встреч обсуждались вопросы безопасного, устойчивого восстановления деятельности объектов и соблюдения установленных регуляций.Ассоциация и инспекция труда пришли к соглашению, что ночные клубы возобновят работу в ближайшем будущем, для чего будет разработан специальный протокол безопасности, который обеспечит максимальную защиту посетителей клубных мероприятий.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23451/51/234515142_0:42:1105:871_1920x0_80_0_0_7f162072614301a577e030b71058d21f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса
Глава инспекции труда Грузии назвал вероятные сроки открытия ночных клубов
Бека Перадзе утверждает, что протокол безопасности для ночных клубов уже практически разработан и они могут открыться уже 16-17 декабря
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik.
Ночные клубы в Грузии могут открыться 16-17 декабря, об этом заявил глава Департамента инспекции труда Минздрава Грузии Беки Перадзе Первому каналу.
Этот вопрос по договоренности инспекции труда с Ассоциацией ночных клубов должен был решиться на сегодняшнем совещании Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией, однако вопрос остался открытым.
По словам Перадзе, работа над протоколом безопасности, который должен быть утвержден приказом министра, практически завершена. Но решение об открытии клубов должен принять Координационный совет, отметил он.
Несколько дней назад, после введения 1 декабря в Грузии "зеленых паспортов", инспекция труда начала активно встречаться с представителями различных бизнес-секторов, в том числе с Ассоциацией ночных клубов. В ходе встреч обсуждались вопросы безопасного, устойчивого восстановления деятельности объектов и соблюдения установленных регуляций.
Ассоциация и инспекция труда пришли к соглашению, что ночные клубы возобновят работу в ближайшем будущем, для чего будет разработан специальный протокол безопасности, который обеспечит максимальную защиту посетителей клубных мероприятий.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.