Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920
Пятая волна
Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией
https://sputnik-georgia.ru/20211207/glava-inspektsii-truda-gruzii-nazval-veroyatnye-sroki-otkrytiya-nochnykh-klubov-262664383.html
Глава инспекции труда Грузии назвал вероятные сроки открытия ночных клубов
Глава инспекции труда Грузии назвал вероятные сроки открытия ночных клубов
Бека Перадзе утверждает, что протокол безопасности для ночных клубов уже практически разработан и они могут открыться уже 16-17 декабря 07.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-07T17:08+0400
2021-12-07T17:08+0400
пятая волна
новости
грузия
коронавирус covid-19
ограничения из-за коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23451/51/234515142_0:145:1105:767_1920x0_80_0_0_fad317f27cf56cb6d54f7d3ce68b7b1d.jpg
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Ночные клубы в Грузии могут открыться 16-17 декабря, об этом заявил глава Департамента инспекции труда Минздрава Грузии Беки Перадзе Первому каналу.Этот вопрос по договоренности инспекции труда с Ассоциацией ночных клубов должен был решиться на сегодняшнем совещании Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией, однако вопрос остался открытым.Вопрос открытия ночных клубов в Грузии пока не решен&gt;&gt;По словам Перадзе, работа над протоколом безопасности, который должен быть утвержден приказом министра, практически завершена. Но решение об открытии клубов должен принять Координационный совет, отметил он.Несколько дней назад, после введения 1 декабря в Грузии "зеленых паспортов", инспекция труда начала активно встречаться с представителями различных бизнес-секторов, в том числе с Ассоциацией ночных клубов. В ходе встреч обсуждались вопросы безопасного, устойчивого восстановления деятельности объектов и соблюдения установленных регуляций.Ассоциация и инспекция труда пришли к соглашению, что ночные клубы возобновят работу в ближайшем будущем, для чего будет разработан специальный протокол безопасности, который обеспечит максимальную защиту посетителей клубных мероприятий.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23451/51/234515142_0:42:1105:871_1920x0_80_0_0_7f162072614301a577e030b71058d21f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса

Глава инспекции труда Грузии назвал вероятные сроки открытия ночных клубов

17:08 07.12.2021
© Facebook / The Bank ClubНочной клуб The Bank Club в Тбилиси
Ночной клуб The Bank Club в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 07.12.2021
© Facebook / The Bank Club
Подписаться на
Бека Перадзе утверждает, что протокол безопасности для ночных клубов уже практически разработан и они могут открыться уже 16-17 декабря
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Ночные клубы в Грузии могут открыться 16-17 декабря, об этом заявил глава Департамента инспекции труда Минздрава Грузии Беки Перадзе Первому каналу.
Этот вопрос по договоренности инспекции труда с Ассоциацией ночных клубов должен был решиться на сегодняшнем совещании Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией, однако вопрос остался открытым.
Вопрос открытия ночных клубов в Грузии пока не решен>>
По словам Перадзе, работа над протоколом безопасности, который должен быть утвержден приказом министра, практически завершена. Но решение об открытии клубов должен принять Координационный совет, отметил он.
Несколько дней назад, после введения 1 декабря в Грузии "зеленых паспортов", инспекция труда начала активно встречаться с представителями различных бизнес-секторов, в том числе с Ассоциацией ночных клубов. В ходе встреч обсуждались вопросы безопасного, устойчивого восстановления деятельности объектов и соблюдения установленных регуляций.
Ассоциация и инспекция труда пришли к соглашению, что ночные клубы возобновят работу в ближайшем будущем, для чего будет разработан специальный протокол безопасности, который обеспечит максимальную защиту посетителей клубных мероприятий.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:11Страсти вокруг Конституции: "Грузинская мечта" поставила ультиматум оппозиции
17:56Дело грузинского олимпийского чемпиона рассмотрит суд присяжных
17:41В Грузии появились новая партия - "Консервативное движение"
17:29Неизвестный открыл стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы: есть жертвы
17:25Мужская сборная Грузии по теннису узнала своих соперников на ATP Cup
17:08Глава инспекции труда Грузии назвал вероятные сроки открытия ночных клубов
16:53Служба госинспектора оштрафовала Минюст Грузии за показ кадров с Саакашвили
16:37Грузинский лоукостер просит помощи у премьера для восстановления лицензии
16:20Предновогодние тбилисские дни книг пройдут в Грузии
16:04Съемка оползневой зоны в Тбилиси попала в число лучших проектов конкурса в Швейцарии
15:49В Грузии сократили сроки бустерной прививки от коронавируса
15:34В Грузии потеплеет до 24 градусов
15:19Что мы едим? На Дезертирском рынке в Тбилиси "прикрыли" шесть мясных лавок
15:04Водитель армянского грузовика насмерть сбил пенсионера в Грузии
14:47Интервью: Замглавы ОДКБ - Гаспаряну: каким будет ответ странам НАТО
14:47Афера на миллионы: трех бизнесменов задержали в Грузии за мошенничество
14:26Вопрос открытия ночных клубов в Грузии пока не решен
13:48Бизнесмен обещает пройтись голым по Руставели, если прогнозы премьера Грузии сбудутся
13:18Нона Гаприндашвили против Netflix: иск грузинской шахматистки рассмотрит суд Калифорнии
12:49Глава Всемирного экономического форума пригласил премьера Грузии в Давос