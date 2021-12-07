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Несколько тысяч абонентов в Тбилиси остались без газа
Несколько тысяч абонентов в Тбилиси остались без газа
Отключение природного газа в столице связана с профилактическими работами в сети 07.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-07T10:08+0400
2021-12-07T10:08+0400
2021-12-07T10:08+0400
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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Около четырех тысяч абонентов Тбилиси примерно на сутки остались без природного газа.Как говорится в сообщении газораспределительной компании Tbilisi Energy, причина отключения газа – плановые работы в сети.Подача газа прекращена с 23:00 6 декабря и будет восстановлена 7 декабря в 20:00.Природный газ отключен для абонентов района Надзаладеви, Дидубе, Дигоми, Нуцубидзе, Сабуртало и Самгори.В жилых домах больших городов Грузии уже многие годы нет центрального отопления. Население в основном отапливается природным газом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, тбилиси, газ
Несколько тысяч абонентов в Тбилиси остались без газа
Отключение природного газа в столице связана с профилактическими работами в сети
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Около четырех тысяч абонентов Тбилиси примерно на сутки остались без природного газа.
Как говорится в сообщении
газораспределительной компании Tbilisi Energy, причина отключения газа – плановые работы в сети.
Подача газа прекращена с 23:00 6 декабря и будет восстановлена 7 декабря в 20:00.
Природный газ отключен для абонентов района Надзаладеви, Дидубе, Дигоми, Нуцубидзе, Сабуртало и Самгори.
В жилых домах больших городов Грузии уже многие годы нет центрального отопления. Население в основном отапливается природным газом.
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