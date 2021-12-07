https://sputnik-georgia.ru/20211207/neskolko-tysyach-abonentov-v-tbilisi-ostalis-bez-gaza-262645508.html

Несколько тысяч абонентов в Тбилиси остались без газа

Несколько тысяч абонентов в Тбилиси остались без газа

Отключение природного газа в столице связана с профилактическими работами в сети 07.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-07T10:08+0400

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Около четырех тысяч абонентов Тбилиси примерно на сутки остались без природного газа.Как говорится в сообщении газораспределительной компании Tbilisi Energy, причина отключения газа – плановые работы в сети.Подача газа прекращена с 23:00 6 декабря и будет восстановлена 7 декабря в 20:00.Природный газ отключен для абонентов района Надзаладеви, Дидубе, Дигоми, Нуцубидзе, Сабуртало и Самгори.В жилых домах больших городов Грузии уже многие годы нет центрального отопления. Население в основном отапливается природным газом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, тбилиси, газ