https://sputnik-georgia.ru/20211207/vnedrenie-levoliberalnykh-vzglyadov-v-shkolakh-gruzii-nepriemlemo---ekspert-262649839.html

Внедрение леволиберальных взглядов в школах Грузии неприемлемо – эксперт

Внедрение леволиберальных взглядов в школах Грузии неприемлемо – эксперт

Грузинский эксперт оценил результаты опроса о "культуре отмены", расизме и отказ от традиционных представлений о семье в Германии, Франции, Великобритании и... 07.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-07T11:30+0400

2021-12-07T11:30+0400

2021-12-07T12:49+0400

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Пропаганда и внедрение леволиберальных взглядов для Грузии, страны с глубокими традициями, в отличие от Европы и США, неприемлемо, заявил Sputnik эксперт по международным вопросам Васо Капанадзе.Капанадзе прокомментировал результаты опроса "Sputnik.Мнения", проведенный среди жителей Германии, Франции, Великобритании и США. Респонденты ответили на ряд вопросов, касающихся "культуры отмены", "критической расовой теории", возможности 16-летних принимать решение о смене пола и включения в школьную программу информации о гомосексуальных парах.В Грузии, по его словам, против такого либерального подхода абсолютное большинство. "Мы легко можем себе представить, какие результаты мы бы получили, если бы подобные опросы проводились в Грузии. Наверное, противников включения в школьные программы информации о гомосексуальных парах и смене пола, в Грузии было бы минимум 95%", - отметил Капанадзе.По его словам, основная часть общества в Грузии придерживается более консервативных и традиционных взглядах, основанных на православии.Беспорядки в Тбилиси: омбудсмен требует привлечь двух лиц к уголовной ответственности>>"Хотя, конечно же, и в Европе и в США христианство уважается, и мораль, наверное, основывается на христианских ценностях, но все-таки отличие, наверное, очень большое между видением грузинского общества, что и как должны изучать школьники в школах, и между видением европейцев и американцев", - отметил он.При этом эксперт считает, что результаты опроса о "культуре отмены" вызывают недоумение, так как лишь половина опрошенных ответила отрицательно."Думаю, что в Грузии были бы совершенно другие цифры. Расизм для нашей толерантной страны неприемлем", - подчеркнул эксперт, добавив, что понятие - "культура отмены" в Грузии мало кому известна."У нас страна толерантная, и в нас генетически заложено, что оскорбление такого рода, тем более на почве расизма, немыслимо. Тем более что Грузия - многонациональная страна, с большой историей, и нас немного удивляет актуальность подобных вопросов в Европе и США. Видимо они мыслят по-другому", - заключил Капанадзе.Результаты опросаОпрос был проведен для Sputnik News старейшей во Франции компанией, занимающейся опросами общественного мнения, IFop с 24 по 26 ноября 2021 года.На вопрос, поддерживаете ли вы распространение "культуры отмены", которая предполагает исключение из публичной сферы людей, группы или организации по причине комментариев или поведения, которое рассматривается как проблемное или оскорбительное, отрицательно ответили 50% опрошенных в США, 49% - в Великобритании и в Германии и 38% - во Франции. Тогда как положительно за "культуру отмены" высказались 33% опрошенных в США, 27% - в Великобритании, 29% - в Германии, 33% - во Франции.Еще один вопрос про леволиберальные взгляды касался отношения к "критической расовой теории". В ее основе лежит идея, что расизм является не только продуктом личных предрассудков, но встроен в юридические и политические общественные нормы, которые в свою очередь должны быть изменены.Согласно результатам опроса, 54% немцев, 53% американцев, 45% французов и 44% британцев считают, что "критическая расовая теория" ведет к тому, что к людям относятся по-разному в зависимости от их расы и это не соответствует демократии.Еще один вопрос, на который отвечали участники исследования, звучал следующим образом: "Поддерживаете ли вы решение Апелляционного суда о том, что дети до 16 лет имеют право давать информированное согласие на медицинское лечение, задерживающее половое созревание, которое используется при смене пола".Как оказалось, решение суда не поддерживают 52% британцев и французов и 48% - американцев и немцев, которые участвовали в опросе. Сторонников решения значительно меньше: 36% опрошенных в США, 34% - в Германии, 30% - в Великобритании и 27% во Франции.Что думают европейцы и американцы о коррупции в их странах?>>Кроме того, против включения в школьную программу информации о смене пола выступили 48% респондентов в США и 44% в Великобритании. Мнения жителей Франции разделились - 41% и 42%.Исключением стали жители Германии - 53% опрошенных заявили, что поддерживают включение в школьную программу информации о смене пола.Единственный вопрос, который поддержало большинство опрошенных во всех трех европейских стран, это включение в школьную программу, среди прочего, информации о гомосексуальных парах. "За" высказались 64% немцев, 52% британцев, 48% французов. Тогда как в США мнения разделились – 42% "за" и 43% "против".В опросе приняли участие 4 010 респондентов в возрасте старше 18 лет. Интервью проводились с помощью онлайн-анкеты для самостоятельного заполнения. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20191107/Politolog-sovremennyy-liberalizm-brosil-evropeytsev-na-proizvol-sudby-246953836.html

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