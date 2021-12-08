https://sputnik-georgia.ru/20211208/kurs-lari-dollar-262669129.html

Курс лари на среду – 3,0909 GEL/$1

Курс лари на среду – 3,0909 GEL/$1

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0058 лари по отношению к доллару 08.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-08T09:20+0400

2021-12-08T09:20+0400

2021-12-08T09:20+0400

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национальный банк грузии

курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 8 декабря в размере 3,0909 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0058 лари по отношению к доллару.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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экономика, грузия, лари, доллар, национальный банк грузии, курс лари к доллару на сегодня в грузии