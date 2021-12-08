Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211208/kurs-lari-dollar-262669129.html
Курс лари на среду – 3,0909 GEL/$1
Курс лари на среду – 3,0909 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0058 лари по отношению к доллару 08.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-08T09:20+0400
2021-12-08T09:20+0400
экономика
грузия
лари
доллар
национальный банк грузии
курс лари к доллару на сегодня в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1c/259952191_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_28ef91d11f3cffb65ea46264998067d6.jpg
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 8 декабря в размере 3,0909 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0058 лари по отношению к доллару.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1c/259952191_587:61:3068:1922_1920x0_80_0_0_0e28cf23933089997ec310fa6961adb5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экономика, грузия, лари, доллар, национальный банк грузии, курс лари к доллару на сегодня в грузии

Курс лари на среду – 3,0909 GEL/$1

09:20 08.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliОбменный пункт
Обменный пункт - Sputnik Грузия, 1920, 08.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0058 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 8 декабря в размере 3,0909 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0058 лари по отношению к доллару.
© SputnikКросс-курс основных валют на 8 декабря
Кросс-курс основных валют на 8 декабря - Sputnik Грузия, 1920, 07.12.2021
Кросс-курс основных валют на 8 декабря
© Sputnik
Читайте также:
Экономист назвал причины стабилизации курса грузинской валюты
Бизнес-ассоциация Грузии: у лари есть потенциал для дальнейшего укрепления
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:20Курс лари на среду – 3,0909 GEL/$1
09:01Валютные резервы Нацбанка Грузии снизились за ноябрь
08:31Российские ученые создали прибор, определяющий коронавирус по выдоху
07:32Экспорт грузинского фундука стремительно растет
07:01Нацбанк Грузии напоминает об истечении срока обращения старых банкнот лари
01:32Саакашвили прекращает лечение и требует возобновления визитов посетителей
ВчераМеждународный Красный крест построит в Грузии региональный логистический хаб
ВчераСразу 10 станций метро отрылось на Большой кольцевой линии в Москве
ВчераО чем говорили Путин и Байден в течение двух часов
ВчераУтверждены состав правительства Тбилиси и главы районных администраций
ВчераМИД: водительскими правами Грузии можно будет пользоваться и в Европе
ВчераГрузия работает над популяризацией своего вина во Франции
ВчераШвеция ужесточает ограничения из-за коронавируса
ВчераГрузия получила грант на реформирование сектора энергетики
Вчера"Декабрьские тезисы" Саакашвили, или Что задумал экс-президент Грузии
ВчераВладимир Путин и Джо Байден проводят онлайн-встречу
ВчераМузей из Болниси поборется за звание лучшего музея Европы
ВчераСенсация: ученые обнаружили вещество против коронавируса в водорослях для суши
ВчераКаладзе рассказал депутатам сакребуло о планах мэрии на ближайшие четыре года
ВчераСтрасти вокруг Конституции: "Грузинская мечта" поставила ультиматум оппозиции