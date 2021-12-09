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Бойкот США Олимпиады в Пекине. Что это значит? - видео
Бойкот США Олимпиады в Пекине. Что это значит? - видео
Власти США объявили дипломатический бойкот Олимпиаде-2022 в Пекине. Что из этого последует и какими будут последствия? Смотрите видео 09.12.2021, Sputnik Грузия
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Разговоры о бойкоте Олимпиады в Китае со стороны США ходили давно, но на этот раз с официальным заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Как это отразится на американских спортсменах, что о ситуации думают в России и к чему приводит вмешательство политики в спорт? Смотрите видео.
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видео, мультимедиа, сша, китай, олимпийские игры, политика, видео

Бойкот США Олимпиады в Пекине. Что это значит? - видео

15:10 09.12.2021
© video : Ruptly / Beijing 2022
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Власти США объявили дипломатический бойкот Олимпиаде-2022 в Пекине. Что из этого последует и какими будут последствия? Смотрите видео
Разговоры о бойкоте Олимпиады в Китае со стороны США ходили давно, но на этот раз с официальным заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Как это отразится на американских спортсменах, что о ситуации думают в России и к чему приводит вмешательство политики в спорт? Смотрите видео.
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