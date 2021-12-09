https://sputnik-georgia.ru/20211209/boykot-ssha-olimpiady-v-pekine-chto-eto-znachit---video-262725228.html

Бойкот США Олимпиады в Пекине. Что это значит? - видео

Бойкот США Олимпиады в Пекине. Что это значит? - видео

Власти США объявили дипломатический бойкот Олимпиаде-2022 в Пекине. Что из этого последует и какими будут последствия? Смотрите видео 09.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-09T15:10+0400

2021-12-09T15:10+0400

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видео

мультимедиа

сша

китай

олимпийские игры

политика

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Разговоры о бойкоте Олимпиады в Китае со стороны США ходили давно, но на этот раз с официальным заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Как это отразится на американских спортсменах, что о ситуации думают в России и к чему приводит вмешательство политики в спорт? Смотрите видео.

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видео, мультимедиа, сша, китай, олимпийские игры, политика, видео