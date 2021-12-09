https://sputnik-georgia.ru/20211209/verkhniy-lars-segodnya-dvizhenie-k-granitse-gruzii-s-rossiey-ogranicheno-262709209.html

Верхний Ларс сегодня: движение к границе Грузии с Россией ограничено

Верхний Ларс сегодня: движение к границе Грузии с Россией ограничено

Погодные условия создали проблемы на Военно-Грузинской дороге 09.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-09T10:22+0400

2021-12-09T10:22+0400

2021-12-09T10:22+0400

россия

новости

грузия

верхний ларс

военно-грузинская дорога

грузинские дороги, машины и их водители

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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Дорога в направлении грузино-российской границы закрыта для большегрузов из-за снега и гололедицы, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.В частности, запрет действует для машин с прицепом и полуприцепом действует на отрезке Гудаури (Поста) - Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс. Для остальных видов транспорта движение свободно.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, новости, грузия, верхний ларс, военно-грузинская дорога, грузинские дороги, машины и их водители