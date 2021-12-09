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Верхний Ларс сегодня: движение к границе Грузии с Россией ограничено
Верхний Ларс сегодня: движение к границе Грузии с Россией ограничено
Погодные условия создали проблемы на Военно-Грузинской дороге 09.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-09T10:22+0400
2021-12-09T10:22+0400
россия
новости
грузия
верхний ларс
военно-грузинская дорога
грузинские дороги, машины и их водители
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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Дорога в направлении грузино-российской границы закрыта для большегрузов из-за снега и гололедицы, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.В частности, запрет действует для машин с прицепом и полуприцепом действует на отрезке Гудаури (Поста) - Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс. Для остальных видов транспорта движение свободно.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, новости, грузия, верхний ларс, военно-грузинская дорога, грузинские дороги, машины и их водители

Верхний Ларс сегодня: движение к границе Грузии с Россией ограничено

10:22 09.12.2021
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliВоенно-Грузинская дорога - грузовые трейлеры на пути к грузино-российской границе
Военно-Грузинская дорога - грузовые трейлеры на пути к грузино-российской границе - Sputnik Грузия, 1920, 09.12.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Погодные условия создали проблемы на Военно-Грузинской дороге
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Дорога в направлении грузино-российской границы закрыта для большегрузов из-за снега и гололедицы, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
В частности, запрет действует для машин с прицепом и полуприцепом действует на отрезке Гудаури (Поста) - Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс. Для остальных видов транспорта движение свободно.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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