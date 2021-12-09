https://sputnik-georgia.ru/20211209/verkhniy-lars-segodnya-dvizhenie-k-granitse-gruzii-s-rossiey-ogranicheno-262709209.html
Верхний Ларс сегодня: движение к границе Грузии с Россией ограничено
Верхний Ларс сегодня: движение к границе Грузии с Россией ограничено
Погодные условия создали проблемы на Военно-Грузинской дороге 09.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-09T10:22+0400
2021-12-09T10:22+0400
2021-12-09T10:22+0400
россия
новости
грузия
верхний ларс
военно-грузинская дорога
грузинские дороги, машины и их водители
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/04/251071930_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_1ce82089b069d946ba8a793f49273a6d.jpg
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Дорога в направлении грузино-российской границы закрыта для большегрузов из-за снега и гололедицы, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.В частности, запрет действует для машин с прицепом и полуприцепом действует на отрезке Гудаури (Поста) - Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс. Для остальных видов транспорта движение свободно.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/04/251071930_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_4b3403f5e389daf2019385a8e5331b35.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, грузия, верхний ларс, военно-грузинская дорога, грузинские дороги, машины и их водители
Верхний Ларс сегодня: движение к границе Грузии с Россией ограничено
Погодные условия создали проблемы на Военно-Грузинской дороге
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik.
Дорога в направлении грузино-российской границы закрыта для большегрузов из-за снега и гололедицы, говорится в сообщении
на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
В частности, запрет действует для машин с прицепом и полуприцепом действует на отрезке Гудаури (Поста) - Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс. Для остальных видов транспорта движение свободно.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.