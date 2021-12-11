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Кто распространяет фейки про вакцины от COVID-19 ? Видео
Кто распространяет фейки про вакцины от COVID-19 ? Видео
Кто распространяет фейки про вакцины? И зачем антиваксеры сначала снимают ролики с выдуманной информацией, а потом сами же в этом признаются? 11.12.2021, Sputnik Грузия
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Агентство Sputnik решило посмотреть публикации в социальных сетях и собрать для своих зрителей самые нелепые посты про препараты от COVID-19 и про теории заговора. Подробнее о том, что публикуется в соцсетях на тему вакцинации - смотрите в видео.
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видео, мультимедиа, вакцинация от коронавируса, ситуация с коронавирусом covid-19 в мире, коронавирус covid-19, видео

Кто распространяет фейки про вакцины от COVID-19 ? Видео

14:24 11.12.2021
© video : Sputnik / SkyWalker / Бишкек сегодня / RUPTLY
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Кто распространяет фейки про вакцины? И зачем антиваксеры сначала снимают ролики с выдуманной информацией, а потом сами же в этом признаются?
Агентство Sputnik решило посмотреть публикации в социальных сетях и собрать для своих зрителей самые нелепые посты про препараты от COVID-19 и про теории заговора. Подробнее о том, что публикуется в соцсетях на тему вакцинации - смотрите в видео.
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