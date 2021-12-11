https://sputnik-georgia.ru/20211211/kto-rasprostranyaet-feyki-pro-vaktsiny-ot-covid-19--video-262781225.html

Кто распространяет фейки про вакцины от COVID-19 ? Видео

Кто распространяет фейки про вакцины от COVID-19 ? Видео

Кто распространяет фейки про вакцины? И зачем антиваксеры сначала снимают ролики с выдуманной информацией, а потом сами же в этом признаются? 11.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-11T14:24+0400

2021-12-11T14:24+0400

2021-12-11T14:24+0400

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коронавирус covid-19

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Агентство Sputnik решило посмотреть публикации в социальных сетях и собрать для своих зрителей самые нелепые посты про препараты от COVID-19 и про теории заговора. Подробнее о том, что публикуется в соцсетях на тему вакцинации - смотрите в видео.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, вакцинация от коронавируса, ситуация с коронавирусом covid-19 в мире, коронавирус covid-19, видео