https://sputnik-georgia.ru/20211211/kto-rasprostranyaet-feyki-pro-vaktsiny-ot-covid-19--video-262781225.html
Кто распространяет фейки про вакцины от COVID-19 ? Видео
Кто распространяет фейки про вакцины от COVID-19 ? Видео
Кто распространяет фейки про вакцины? И зачем антиваксеры сначала снимают ролики с выдуманной информацией, а потом сами же в этом признаются? 11.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-11T14:24+0400
2021-12-11T14:24+0400
2021-12-11T14:24+0400
видео
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вакцинация от коронавируса
ситуация с коронавирусом covid-19 в мире
коронавирус covid-19
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Агентство Sputnik решило посмотреть публикации в социальных сетях и собрать для своих зрителей самые нелепые посты про препараты от COVID-19 и про теории заговора. Подробнее о том, что публикуется в соцсетях на тему вакцинации - смотрите в видео.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, вакцинация от коронавируса, ситуация с коронавирусом covid-19 в мире, коронавирус covid-19, видео
Кто распространяет фейки про вакцины от COVID-19 ? Видео
Кто распространяет фейки про вакцины? И зачем антиваксеры сначала снимают ролики с выдуманной информацией, а потом сами же в этом признаются?
Агентство Sputnik решило посмотреть публикации в социальных сетях и собрать для своих зрителей самые нелепые посты про препараты от COVID-19 и про теории заговора. Подробнее о том, что публикуется в соцсетях на тему вакцинации - смотрите в видео.