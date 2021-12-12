https://sputnik-georgia.ru/20211212/chislo-vyyavlennykh-v-gruzii-za-sutki-sluchaev-koronavirusa-sostavilo-2-922-262792878.html

Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса составило 2 922

Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса составило 2 922

За последние 24 часа от коронавируса скончались 36 человек, вылечились 4 999 пациентов 12.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-12T10:56+0400

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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 922. Скончались 36 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 889 286 случаев заражения.Каков самый опасный сценарий эволюции коронавируса? Мнение вирусолога >>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4 999 человек, с начала пандемии – 832 675. Скончался 12 731.За сутки сделан 35 841 тест, в том числе 19 939 на антиген и 15 902 ПЦР-теста.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 8,15%, за последние 14 дней – 7,88%, за последние семь дней – 7,42%.К этому времени в Грузии сделано 2 308 497 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 6 817.В карантине в настоящее время находятся 37 человек, в стационарах – 6 142, в ковид-гостиницах – 1 193.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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